08 апреля 2024, 05:13

Полное солнечное затмение увидят жители Земли 8 апреля

Freepik
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Полное солнечное затмение случится 8 апреля, продолжительность его максимальной фазы составит 4,5 минуты. Об этом заявили на сайте Московского планетария.

«8 апреля с 19:39 и до 22:55 по московскому времени произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой 1,029 в 21:17 и длительностью четыре минуты 28 секунд при общей продолжительности затмения более пяти часов (с 18:42 до 23:52 по Москве)», - сказано в публикации.

При этом полную фазу не смогут увидеть жители России. Посмотреть на космическое явление получится из США, Мексики и Канады. Также затмение можно будет наблюдать на ряде островов в Тихом и Атлантическом океанах.

Ранее «360» разобрался, как полное солнечное затмение может повлиять на каждый из знаков зодиака. Как рассказала бакалавр астрологии Марина Талиашвили, оно может повлечь за собой переломные моменты в жизни людей. Она посоветовала темпераментным людям постоянно быть начеку и аккуратнее обходиться с окружающими.

Луна Космос Солнце
05 апреля 2024, 13:19
«Смута» и скука: какой оказалась российская компьютерная игра
РИА «Новости»
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В России состоялся релиз «Смуты» — ролевого экшена от новосибирской студии Cyberia Nova, при поддержке VK Play и Института развития интернета. Литературной основой послужил роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».О том, какой вышла отечественная компьютерная игра, можно ли ее сравнивать с известными зарубежными тайтлами и над чем разработчики точно постарались, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее - прямая речь.

В общем, не скажу, что блин вышел комом, но и чем-то по-настоящему крутым, оригинальным «Смута» тоже не стала. Продолжаем работу.

В любом случае в сфере компьютерных игр нам нужно было создать свое в это смутное время.

Проблема в том, что любая игра должна обладать своей фишкой. Будь то шикарный сюжет, как в RDR, или атмосфера, как в Blade of Darkness. «Смута» в этом плане эталонно вторична.

Во все это мы уже 100 раз играли и 100 раз проходили. Вторичность порождает утомительную предсказуемость.

Начну с шок-заявления: я был тем, кто озвучил базовую идею компьютерной игры «Смута» еще до ее появления. И вот она - игра - вышла при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Более того, я предоставил еще несколько игровых концепций. Что ж, посмотрим на результат, если он, конечно, появится.

Теперь, собственно, о «Смуте». Хочется рвать и метать, но будем снисходительны. Все-таки эта вещичка подается как первая компьютерная российская игра. Пусть это и не соответствует действительности.

В любом случае было бы абсурдно сравнивать «Смуту» с Dragon age или Dıablo. Ну или со вторым Red Dead Redemption, где продумано, похоже, абсолютно все. Хм, где бы найти время и поиграть? Это тем более обидно, что в свое время именно русские создавали по-настоящему уникальные игры со своими мирами. Я, в частности, назову две эпических истории, будоражащих сознание, - это «Вангеры» и «Аллоды». Помните такие? Да, графика там не на уровне, но то, что придумали наши мастера, - это космос. Мир «Вангеров» - вообще готовый материал для фильма или сериала. Делайте, делайте! Ну и багов, конечно, в «Смуте» хватает. Причем довольно забавных. Надеюсь, со временем их устранят. А пока «прогулками по воде» шлются приветы Илье Кормильцеву.

Я, к сожалению, из тех, кого компьютерные игры засасывают и даже поглощают. Но «Смута» довольно быстро надоедает. Бои однообразны, диалоги примитивны, а сюжетная линия… эх, ну когда же мы станем писать классные сценарии? Обратитесь ко мне, что ли, господа-создатели. Нам нужно избегать вечного В - вторичности.

Интернет Технологии Компьютерные игры
05 апреля 2024, 04:52
Ссылались на стресс и мигрень. Британка лишилась части черепа из-за ошибки врачей
Freepik
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Жительница Великобритании лишилась части черепа из-за серьезного заболевания, которое она спутала с обычной мигренью. Об этом сообщила газета Metro.

Летом прошлого года британка почувствовала сильную боль в голове. Болезненные ощущения терзали ее несколько дней, поэтому она обратилась в больницу.

Когда врач ознакомился с симптомами, то диагностировал мигрень. Пациентка получила больничный на неделю. Медик выписал ей средство от мигрени и призвал прийти повторно, если боль не утихнет.

В итоге голова продолжила невыносимо болеть. По словам женщины, она никогда не испытывала таких мучений. В какой-то момент британка не смогла открывать глаза из-за их чувствительности к свету. После этого она снова обратилась к медикам. Врачи опять не увидели ничего подозрительного после осмотра и посоветовали пациентке избегать стресса.

«Вам нужно сходить в спа-салон, уделить время себе и расслабиться», - предложил один из медработников.

На следующий день после повторного обращения в больницу у женщины случился приступ. Она упала в обморок и смогла прийти в себя только через несколько часов. Это напугало близких пациентки и та в третий раз обратилась к врачам.

«У вас опухоль головного мозга», - услышала британка в кабинете.

Женщине сделали трепанацию черепа, чтобы удалить новообразование. Хирурги смогли избавиться от 95% опухоли, однако после операции у пациентки развилась инфекция, поэтому пришлось снова ложиться под нож и удалять новую часть черепа.

«Я думала, что моя опухоль - это головная боль, а врачи думали, что это просто стресс и сильная мигрень. Это просто показывает, сколько существует признаков, о которых не знают даже медицинские работники, и насколько важно прислушиваться к собственному телу», - заключила пациентка.

Ранее невролог Пенчук рассказала, что проблемы с памятью могут указывать на опухоль головного мозга. Медик призвала отказаться от вредных привычек и регулярно принимать необходимые витамины.

Великобритания Больницы Врачи Женщины
04 апреля 2024, 23:10
«Достаточно 150 граммов». Россиянам рассказали, как есть хлеб и не толстеть
Unsplash
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На российских прилавках стало больше хлеба для тех, кто придерживается здорового образа жизни. Как правило, в таких изделиях содержится больше пищевых волокон. Несмотря на это, организм должен получать клетчатку и из других продуктов. В чем польза цельнозернового хлеба — разбиралась ведущая проекта «Внимание! Еда!» Юлия Минаковская.

Мультизерновым принято называть хлеб, в состав которого входят минимум три вида зерна. Цельнозерновой - состоящий не менее чем из двух его видов. Несмотря на неоспоримую пользу таких хлебов, употреблять их нужно с осторожностью.

По словам эксперта Роскачества Натальи Завьяловой, занятым физическим трудом россиянам можно есть до 300-350 граммов хлеба в день. Тем, кто занят умственным трудом, следует пересмотреть рацион.

«Если вы человек интеллектуального труда, у вас физзарядки нет совсем, ходите вы мало, все время сидите за компьютером, в день достаточно 150 граммов хлеба, не больше. Иначе вы начнете толстеть», - объяснила она.

По ее словам, в рационе человека обязательно должен быть хлеб. Сложные углеводы необходимы для хороших нейронных связей и стабильной работы мозга.

«Полностью исключать хлеб из рациона тоже не рекомендуется. Просто рацион должен быть сбалансированным», - уточнила Завьялова.

Тем, кто хочет похудеть, посоветовали завтракать омлетом с авокадо. Эндокринолог Диляра Лебедева объяснила, что обилие жиров в этом блюде обеспечит отток желчи - это в свою очередь обеспечит чувство сытости минимум на шесть часов.

На российских прилавках стало больше хлеба для тех, кто придерживается здорового образа жизни. Как правило, в таких изделиях содержится больше пищевых волокон. Несмотря на это, организм должен получать клетчатку и из других продуктов. В чем польза цельнозернового хлеба - разбиралась ведущая проекта «Внимание! Еда!» Юлия Минаковская.

Исследования Диеты Продукты
04 апреля 2024, 13:16
Житель Ростовской области пытался вывезти в Казахстан крокодила
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Таможенники не позволили незаконно вывезти в Казахстан крокодила по кличке Бакс на пункте пропуска Орск. Подробности сообщили в пресс-службе ФТС России.


Хищника нашли в деревянном коробе в кузове грузовика. За его рулем был житель Ростовской области.

«У него отсутствовали разрешительные документы, необходимые для вывоза животного за границу, однако имелся заполненный с нарушениями ветеринарный паспорт», - уточнили в ФТС.

По данным из документов, крокодила Бакса мужчина купил в 2009 году. Рептилию временно направили в спецорганизацию. Началась проверка по статье «Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров».

Ранее американец попытался вывезти из России редкого котенка породы сервал , занесенную в международную Красную книгу. У мужчины были фальшивые документы на животное, где значилось, будто это обычная домашняя кошка породы египетская мау.

Казахстан Видео Россия Животные

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