Полиция задержала колдунов за наведение порчи на президента Замбии
Брат оппозиционера Эммануэля Джея Банды нанял колдунов, чтобы навести порчу на президента Замбии Хакаинде Хичилема. Полиция задержала двух подозреваемых, сообщил телеканал ZNBC.
Операция по поимке замбийца Леонарда Фири и гражданина Мозамбика Мабулессе Кандунде прошла в столице страны Лусаке при участии миграционной службы и антитеррористического комитета. Полиция заподозрила их в колдовстве против главы государства. У мужчин изъяли амулеты и живого хамелеона.
По версии следствия, колдунов нанял брат оппозиционера Банды, который скрывается заграницей. В ближайшее время они предстанут перед судом.
Войну оккультистам объявили власти Таджикистана. Полиция арестовала и поставила на учет 1,5 тысячи человек за гадания и обряды, а также болеи пяти тысяч религиозных деятелей - радикалов.