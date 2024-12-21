Полиция задержала колдунов за наведение порчи на президента Замбии

Операция по поимке замбийца Леонарда Фири и гражданина Мозамбика Мабулессе Кандунде прошла в столице страны Лусаке при участии миграционной службы и антитеррористического комитета. Полиция заподозрила их в колдовстве против главы государства. У мужчин изъяли амулеты и живого хамелеона.

По версии следствия, колдунов нанял брат оппозиционера Банды, который скрывается заграницей. В ближайшее время они предстанут перед судом.

Войну оккультистам объявили власти Таджикистана. Полиция арестовала и поставила на учет 1,5 тысячи человек за гадания и обряды, а также болеи пяти тысяч религиозных деятелей - радикалов.