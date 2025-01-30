Покойник несколько раз моргнул во время своих похорон

В ходе прощания с усопшим доминиканцем его родственники заметили, как лежащий в гробу мужчина открыл глаза и несколько раз моргнул. Сначала гости испугались, но потом стали снимать «чудесное воскрешение».

Некоторые присутствующие предположили, что покойник не умер и начал приходить в себя. После этого его близкие позвонили в скорую.

Ролики с моргающим трупом появился в интернете. Комментаторы предположили, что мужчина действительно был жив. Другие объяснили движения век посмертными изменениями в тканях и мышцах.

Участники траурной церемонии прощания не уточнили, чем закончилась история с покойником.

Осенью жителя Стамбула чуть не похоронили живым. Участники прощальной церемонии услышали из гроба странные звуки и вскрыли его. После этого у мужчины нащупали пульс.