Похудевшая на 24 килограмма женщина из Индии раскрыла свой секрет

До похудения 37-летняя женщина весила 80 килограммов и испытывала боль при ходьбе. Чтобы справиться с ней, Саини изменила пищевые привычки. Ежедневно она съедала больше продуктов, содержащих протеин, почти отказавшись от углеводов. Кроме того, Саини пила протеиновый коктейль.

Женщина включила в свое расписание тренировки в спортивном зале и прогулки на свежем воздухе. После 19:00 Саини перестала есть, ограничиваясь напитками. Вскоре она стала носить одежду размера M.

Юмористка Елена Воробей похудела на 13 килограммов. Звезде пришлось пересмотреть свое питание и отказаться от спиртных напитков.