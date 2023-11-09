Подлинность мумий инопланетян из Перу подтвердили в Мексике

Журналист и уфолог Хайме Мауссан, еще в сентябре продемонстрировавший так называемые останки пришельцев, снова предстал перед конгрессменами. Теперь он попытался доказать, что подделкой образцы не являются.

Экспертное мнение на этот счет высказал приглашенный Мауссаном антрополог Роджер Зунига из Национального университета Алоизия Гонзаги в Ике. Перуанский ученый заявил, что «пришельцы» настоящие, сославшись на изучение пяти подобных тел за последние четыре года.

«Абсолютно никакого человеческого вмешательства в физические или биологические процессы формирования этих существ не было», - подчеркнул он.

Зунига показал конгрессменам письмо от 11 коллег, которые подтвердили его тезисы. Тем не менее ученые не отнесли мумий к существам внеземного происхождения.

А аргентинский хирург Селестино Адольфо Пиотто, которому также предоставили слово, назвал найденные тела «эволюционировавшей версией современного человека». К такому выводу он пришел после изучения анализов и изображений существ.

Завершились слушания выступлением мексиканского музыканта Клаудио Ярто. Рэпер заверил собравшихся, что ему удалось лично наблюдать НЛО.

В середине сентября в Минкульте Перу привели результаты экспертизы , которая показала - мумии из пустыни Наска в Перу останками инопланетян назвать нельзя.