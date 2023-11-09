09 ноября 2023, 23:17

Подлинность мумий инопланетян из Перу подтвердили в Мексике

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В Мексике парламент собрался для второго слушания о найденных в Перу «телах инопланетян». Пришедшие на заседания ученые подтвердили подлинность мумий, но отказали им во внеземном происхождении. Об этом сообщило агентство Reuters.

Журналист и уфолог Хайме Мауссан, еще в сентябре продемонстрировавший так называемые останки пришельцев, снова предстал перед конгрессменами. Теперь он попытался доказать, что подделкой образцы не являются.

Экспертное мнение на этот счет высказал приглашенный Мауссаном антрополог Роджер Зунига из Национального университета Алоизия Гонзаги в Ике. Перуанский ученый заявил, что «пришельцы» настоящие, сославшись на изучение пяти подобных тел за последние четыре года.

«Абсолютно никакого человеческого вмешательства в физические или биологические процессы формирования этих существ не было», - подчеркнул он.

Зунига показал конгрессменам письмо от 11 коллег, которые подтвердили его тезисы. Тем не менее ученые не отнесли мумий к существам внеземного происхождения.

А аргентинский хирург Селестино Адольфо Пиотто, которому также предоставили слово, назвал найденные тела «эволюционировавшей версией современного человека». К такому выводу он пришел после изучения анализов и изображений существ.

Завершились слушания выступлением мексиканского музыканта Клаудио Ярто. Рэпер заверил собравшихся, что ему удалось лично наблюдать НЛО.

В середине сентября в Минкульте Перу привели результаты экспертизы , которая показала - мумии из пустыни Наска в Перу останками инопланетян назвать нельзя.

Мексика Ученые
09 ноября 2023, 09:52
Москвичи смогут увидеть затмение Венеры 9 ноября
Freepik
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В четверг, 9 ноября, Венера скроется за Луной более чем на час. При хорошей видимости затмение можно будет посмотреть в западной части России. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

Осенью 2023-го наблюдать Венеру особенно легко: планета восходит задолго до рассвета и поднимается на большую высоту над горизонтом. У нее яркий блеск, по которому светило легко узнать.

«9 ноября 2023 года Венера скроется за Луной на 1 час 12 минут 32 секунды - произойдет затмение Венеры Луной или, как называют это явление астрономы, покрытие Венеры Луной», - рассказали в ведомстве.

За год это будет уже второе покрытие планеты Луной, первое наблюдали 24 марта. Затмение Венеры можно увидеть в западной части России, Европе, Шпицбергене, Гренландии, Африке и Азии.

В столице смотреть за исчезновением Венеры нужно в 13:02 по московскому времени, даже при дневном свете. Вновь она вернется в поле зрения в 14:15. Увидеть планету можно при дневном свете и на небольшой высоте над западным горизонтом - в 9,5 градуса.

Ранее россияне увидели лунное затмение 28 октября.

Космос Москва 2023
05 ноября 2023, 15:20
Немецкие туристы установили мировой рекорд по распитию пива
Unsplash
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Туристы из Германии во время отдыха в Испании выпили 1254 бутылки пива за три часа, обновив мировой рекорд. Об этом сообщило издание Oddity Central.

В соревновании участвовали всего 55 человек, которые вместе отдыхали на Мальорке. Немецкие путешественники решили необычно провести время и отправились в местное питейное заведение.

«Все было организовано, никто не потерял самообладания и не вышел из строя», - похвастался Кай Уве Кахманн, 62-летний бизнесмен и участник мероприятия.

Он добавил, что обычно не выпивает так много пива, поэтому ему пришлось лечь спать раньше обычного - в семь часов вечера. Рекордсмен признался, что на следующий день проснулся без похмелья и чувствовал себя отдохнувшим.

Ранее диетолог Лариса Габдулхакова рассказала о пользе и вреде пива. По ее мнению, напиток лучше потреблять в небольшом количестве - не более 100 миллилитров в неделю. Благодаря полифенолам пиво помогает снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологий. Если дозу увеличить, начнется вредное этиловое влияние на организм, добавила она.

Германия Рекорды Испания Пиво
23 октября 2023, 20:16
Московская делегация приняла участие в выставке-форуме в Дубае
Сайт мэра и правительства Москвы
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Представители Московского урбанистического форума (МУФ) приняли участие в технологическом форуме Gitex Global в Дубае. Об этом сообщили в департаменте градостроительной политики столицы.

Гостями формула стали тысячи человек из десятков стран мира. Во время мероприятия они делились знаниями и опытом - обсуждали идеи по модификации городов с учетом современных технологий.

Генеральный директор АНО «Московский урбанистический форум» Павел Гончаров подчеркнул, что особенно актуально для делегации было обсуждение планов на будущее регионального сотрудничества.

Кроме того, гости изучили идеи о том, как внедрить в мегаполисы искусственный интеллект и разработки цифровых двойников городов, что поддержать и сохранить городское здоровье.

«В частности, обсуждался вопрос международного расширения традиционной премии MUF Community Awards, которая проходит в рамках МУФ. Также участники встречи договорились о совместной проработке развития инкубатора урбан-инициатив на пространстве BRICS, - добавил Гончаров.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что такого рода конгрессы международного масштаба представляют полезный способ для обмена знаниями и опытом.

Ранее стало известно, что семь подмосковных компаний приняли участие в форуме «Сделано в России».

ОАЭ Фестивали Москва 2023
16 октября 2023, 05:59
Искусственный интеллект начал расшифровывать сожженный извержением Везувия древний свиток
Pxhere
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Искусственный интеллект займется «прочтением» содержимого обугленного папируса, который обнаружили в уничтоженном Везувием Геркулануме. С таким запросом обратились ученые университета Кентукки. Об этом сообщила газета The Guardian.

Извержение вулкана уничтожило сотни свитков в библиотеке виллы города. Прочитать кое-что удалось в наше время с помощью искусственного интеллекта.

Об открытии объявил профессор Брент Силс. Он преподает студентам Университета Кентукки информатику. Специалист университета по цифровому восстановлению документов Стивен Парсонс сообщил о первом восстановленном фрагменте, который извлекли из свернутого в рулон и сожженного свитка.

Сначала Силс и его команда «обучили» компьютер чтению начертанных на папирусе букв. Они вывесили на сайте тысячи трехмерных рентгеновских изображений свернутых свитков, а также трех фрагментов папируса.

Двум студентам, американцу Люку Фарритору и немцу Юсефу Надер, независимо друг от друга удалось «прочитать» одно древнегреческое слово, которое означает «пурпурный».

Первым, кто прочитал это слово, был Фарритор. За это он получил премию в 40 тысяч долларов, Надер стал вторым прочитавшим и получил 10 тысяч. После этого началась гонка за то, кто первым сможет прочесть весь текст.

Силс отметил, что пока не известно, о чем идет речь в свитке. Но профессор выразил надежду на то, что в скором времени удастся почесть все, что написано на нем.

Искусственный интеллект История

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