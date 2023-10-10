«Подготовка к новой эпохе». Астролог Диана Тимашкова — о влиянии Плутона на мировые события
Сегодняшние события в мире — подготовка к новой эпохе, которая продлится около 30 лет, считает астролог Диана Тимашкова. Она спрогнозировала смену геополитических границ и объяснила особое влияние Плутона в Козероге на происшествия, в том числе в Израиле.
По словам специалиста, это очень мощная планета, энергетически воздействующая даже на мировые события.
Сейчас Плутон находится в знаке Козерога - пока он продолжает быть ретроградным, двигаясь назад и набирая силу. Но 11 октября поменяет положение, развернувшись прямо относительно Земли. В сочетании с другими астрономическими явлениями это принесет большие перемены.
Подмосковные астрологи спрогнозировали еще более серьезное обострение конфликтов в мире.
«События, которые происходят в Израиле, - это влияние Плутона в Козероге. Близятся солнечное и лунное затмения, и мы наблюдаем разворот Плутона. Это сильно скажется и на мировых событиях в целом. В частности, усилятся военные действия», - убеждена Диана Тимашкова.
По ее словам, вопросы, затрагивающие деление территорий и связанные с конфликтами, которые долго умалчивали, разгорятся с новой силой.
Однако она подчеркнула, что после этапа обострения мировых событий придет период их мирного разрешения.
По ее словам, все приобретет иную форму: из военного положения перейдет в мирное урегулирование конфликтов.
Она отметила, что происходящие сейчас события - предвестники новой эпохи.
«Все, что сейчас происходит, - это подготовка к нашей уже новой эпохе, которая продлится около 30 лет. Сейчас формируется новый фундамент нашей жизни», - подытожила Диана Тимашкова.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».