«Подготовка к новой эпохе». Астролог Диана Тимашкова — о влиянии Плутона на мировые события

Читайте нас в:

По словам специалиста, это очень мощная планета, энергетически воздействующая даже на мировые события.

Сейчас Плутон находится в знаке Козерога - пока он продолжает быть ретроградным, двигаясь назад и набирая силу. Но 11 октября поменяет положение, развернувшись прямо относительно Земли. В сочетании с другими астрономическими явлениями это принесет большие перемены.

Подмосковные астрологи спрогнозировали еще более серьезное обострение конфликтов в мире.

«События, которые происходят в Израиле, - это влияние Плутона в Козероге. Близятся солнечное и лунное затмения, и мы наблюдаем разворот Плутона. Это сильно скажется и на мировых событиях в целом. В частности, усилятся военные действия», - убеждена Диана Тимашкова.

По ее словам, вопросы, затрагивающие деление территорий и связанные с конфликтами, которые долго умалчивали, разгорятся с новой силой.

Однако она подчеркнула, что после этапа обострения мировых событий придет период их мирного разрешения.

По ее словам, все приобретет иную форму: из военного положения перейдет в мирное урегулирование конфликтов.

Она отметила, что происходящие сейчас события - предвестники новой эпохи.

«Все, что сейчас происходит, - это подготовка к нашей уже новой эпохе, которая продлится около 30 лет. Сейчас формируется новый фундамент нашей жизни», - подытожила Диана Тимашкова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».