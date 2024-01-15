15 января 2024, 19:11

Победу человечества над бедностью в мире назвали возможной лишь через 230 лет

Global Look Press
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Для победы над бедностью человечеству может потребоваться 230 лет при условии, если тенденции увеличения благосостояния самых обеспеченных людей планеты сохранят нынешние темпы. Такой прогноз представила международная организация по борьбе с неравенством Oxfam.

По ее данным, опубликованным перед началом встречи Всемирного экономического форума в Давосе, в то время как пять богатейших миллиардеров мира в период с 2020 года увеличили свои состояния более чем в два раза, почти пять миллиардов человек стали беднее.

Как уточнили в Oxfam, самые обеспеченные люди на планете становились богаче со скоростью 14 миллионов долларов в час. При условии сохранения таких тенденций, уже до 2034 года в мире должен появиться первый триллионер, а вот для победы над бедностью потребуется целых 230 лет.

Чтобы противостояние бедности и неравенству было эффективным, организация предложила «обуздать» власть корпораций, устранить монополии, ограничить зарплаты гендиректоров, а также ввести новые налоги на сверхбогатство.

Налоги Деньги
12 января 2024, 02:55
«Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в нижнем белье для поклонников
Freepik
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Канадская модель Микайла Демайтер, которую прозвали «самой сексуальной  хоккеисткой» на планете, показала фото в нижнем белье. Кадры девушка опубликовала в Instagram*.

Пост состоит из серии откровенных снимков. На них 23-летняя спортсменка позирует в черном комплекте нижнего белья. Помимо этого на модели были туфли с завязками, чокер, браслет и золотые часы. Публикация набрала более 193 тысяч лайков.

«Думаю, что я сделала многим начало этого года намного лучше», - подписала публикацию Демайтер.

Ранее бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась для поклонников обнаженной в ванне. Певица запечатлела себя, лежащую в воде, а также частично показала оголенную грудь.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Фото Спортсмены Модели Хоккей
07 января 2024, 17:04
Клад с монетами времен Петра I нашли в Ростовской области
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В городе Азове Ростовской области обнаружили клад с монетами эпохи Петра I. Об этом сообщил ТАСС.

Монеты нашли в ходе раскопок на территории бывшего золотоордынского города Азак. Всего археологи обнаружили 24 древних предмета - серебряные копейки или, как их называли в ту эпоху, «чешуе».

Кандидат исторических наук Андрей Масловский отметила, что стоимость монет равнялась шестимесячной подати на одного крестьянина Петровской эпохи.

Ученый объяснил, что у населения популярностью пользовались именно серебряные копейки.

«Люди предпочитали именно их вместо медных монет, которые изготовили в более позднее время. Их готовили еще в овальной форме, по архаической технологии. Сначала вытягивали проволоку, а затем делили на отдельные кусочки и чеканили монету», - рассказал Масловский.

Ранее стало известно, что за последние 12 лет археологи в Москве нашли порядка 100 индивидуальных находок.

Ученые Наука
07 января 2024, 11:16
Грызет бамбук. В Московском зоопарке рассказали, как растет детеныш панды Диндин
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Детенышу панды Диндин Катюше в воскресенье, 7 января, исполнилось 135 дней. Она уверенно ходит и изучает окружающие ее в вольере предметы. Об этом написала в Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«У нее 30 зубиков, все пробует грызть (бамбук, маму, игрушки). Ей все интересно, повторяет за мамой все движения», - рассказала руководитель зоосада.

По словам Акуловой, Катюша с интересом рассматривает новые предметы, будь то шланг или новая пеленка. Она с удовольствием играет с водой и ползает по маме.

Сейчас Катюша еще питается молоком Диндин. После кормления панда заботливо вылизывает детеныша, от чего его мех становится розовым, и ни на шаг не отходит от него.

Малышку панду назвали Катюшей по итогам голосования на платформе «Активный гражданин». Среди других популярных вариантов были имена Маша и МоМо.

Зоопарки Москва
06 января 2024, 18:46
Продолжение «Холопа» и «Льда». Самые ожидаемые российские фильмы 2024 года
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Российская киноиндустрия в 2024 году порадует зрителей множеством новинок — продолжением нашумевших франшиз, киноадаптацией произведений классической литературы и оригинальными картинами. О самых ожидаемых фильмах нового года — в материале «360».

В 2024 году также выйдут: - экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (режиссер Михаил Лошкин), где главные роли исполнили Юлия Снигирь и Евгений Цыганов; - приключенческое фэнтези «Самая большая луна» (режиссер Алексей Попогребский) с участием молодых актеров - Симоны Куст и Ивана Ивашова; - приключенческая сказка «Летучий корабль» (режиссер Илья Учитель), в которой сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер; - фэнтези по мотивам произведений Кира Булычева «Сто лет тому вперед» (режиссер Александр Андрющенко) с целой плеядой звезд - Константином Хабенским, Викторией Исаковой, Федором Бондарчуком, Юрой Борисовым; - черная комедия «Танцуй, Селедка!» (режиссер Александра Лупашко) с Павлом Майковым и Александрой Бортич.

Даты премьер станут известны позднее.

«Холоп-2» Вдохновившись успехом первого фильма о перевоспитании мажора Гриши, режиссер Клим Шипенко снял продолжение: 1 января в российских кинотеатрах вышел «Холоп-2». В картине снова сыграл Милош Бикович, а также Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.

По сюжету Гриша, побывавший в холопах, теперь остро реагирует на любую несправедливость. В избалованной мажорке Кате (Аглая Тарасова) он видит себя и решает помочь. Разумеется, для «терапии» молодой человек выбирает нетрадиционные методы.

«Бременские музыканты» Современная киноадаптация одноименного советского мультфильма-мюзикла 1969 года вышла на экраны тоже в первый день нового года. История о музыкантах из Бремена режиссера Алексея Нужного - комедийно-фэнтезийный коктейль с любимыми песнями Олега Ефремова в новом исполнении и аранжировке. В картине сыграли Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и Мария Аронова.

Трубадур (Жизневский) со своими друзьями - Ослом, Котом, Петухом и Псом - отправится на поиски Принцессы (Ляпиной), сбежавшей из дворца. В этом приключении его ждет множество испытаний и неожиданных встреч.

«Онегин» Экранизация великого произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин». Режиссер Сарик Андреасян снял картину о любви и чести, отваге и предательстве. Поэтические строки Пушкина вплели в диалоги героев, а повествование ведется от лица рассказчика (Владимир Вдовиченков).

В кино «Онегин» выйдет 7 марта. Зрителю покажут, как скучающий от праздной жизни Онегин в исполнении Виктора Добронравова покорит сердце Татьяны Лариной (Лиза Моряк).

В фильме также снимались Татьяна Лютаева, Алена Хмельницкая, Денис Прытков.

«Лед-3» Полюбившаяся россиянам история хоккеиста Александра Горина (Александр Петров) получила продолжение. Мелодрама выйдет ко Дню влюбленных - 14 февраля. Режиссер Юрий Хмельницкий покажет, как взрослеет дочь Горина Надя (Анна Савранская).

Вместе с тренером по фигурному катанию Ириной Шаталиной (Мария Аронова) Горин помогает Наде осуществить мечту. Как и ее мама, больше всего на свете девочка хочет стать фигуристкой.

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