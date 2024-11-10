Песков объяснил, почему не всегда зимой надевает шапку
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что зимой не всегда надевает шапку во время мероприятий, потому что не находится подолгу на улице. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.
Ранее официальный представитель Кремля вместе с президентом Владимиром Путиным посетил официальное мероприятие возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на День народного единства в Москве, тогда дул сильный ветер и шел снег.
«Подолгу-то мы на самом деле на улице не стоим. Бывает иногда, но это редкие случаи. А так можно перетерпеть буквально 15-20 минут», - сообщил он.
Песков добавил, что, кода на улице слишком холодно, он все-таки надевает головной убор.
«А потом, если берешь [шапку] с собой, постоянно теряешь», - признался официальный представитель Кремля.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил «выпороть» того, кто выпустил Путина на мероприятие в мороз без шапки.