10 ноября 2024, 18:13

Песков объяснил, почему не всегда зимой надевает шапку

РИА «Новости»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что зимой не всегда надевает шапку во время мероприятий, потому что не находится подолгу на улице. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.

Ранее официальный представитель Кремля вместе с президентом Владимиром Путиным посетил официальное мероприятие возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на День народного единства в Москве, тогда дул сильный ветер и шел снег.

«Подолгу-то мы на самом деле на улице не стоим. Бывает иногда, но это редкие случаи. А так можно перетерпеть буквально 15-20 минут», - сообщил он.

Песков добавил, что, кода на улице слишком холодно, он все-таки надевает головной убор.

«А потом, если берешь [шапку] с собой, постоянно теряешь», - признался официальный представитель Кремля.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил «выпороть» того, кто выпустил Путина на мероприятие в мороз без шапки.

Дмитрий Песков Россия
09 ноября 2024, 22:25
Жители разных регионов России наблюдали северное сияние
Freepik
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Над Россией снова разгорелось северное сияние. Жители разных регионов страны стали делиться фотографиями необычного природного явления в социальных сетях.

Пользователи из Иркутской, Томской и Ленинградской областей, а также Алтайского края поделились впечатляющими кадрами полярного сияния. Небесные всполохи можно было заметить на темном небе.

Северное сияние появилось также над Москвой и Московской областью на фоне затяжной магнитной бури.

В разных районах Ленинградской области ночное небо озарило красное и зеленое северное сияние, сообщило издание Neva.Today. Жители Выборга увидели красные небесные всполохи, а в Липово и Коккорево - зеленые.

По словам ученых, цвет полярного сияния зависит от местонахождения его источника и наблюдателя, так как красное излучение появляется в высоких слоях атмосферы, а зеленое - в низких.

Ранее эксперты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили о возобновлении солнечной активности. Ученые сообщили, что Землю накроет серия магнитных бурь , причем первая вспышка произошла уже 6 ноября.

Фото Россия Магнитные бури Москва
09 ноября 2024, 03:24
Отбирала колбасу. Курица сбежала с мясокомбината и терроризировала собак на Ставрополье
РИА «Новости»
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В Ставропольском крае курица сбежала с мясокомбината и прибилась к стае собак. Зоозащитники заметили ее и забрали в приют, рассказала «КП-Северный Кавказ» руководитель фонда спасения животных «Ковчег» Ирина Казарян.

Активисты приехали покормить бездомных псов, которые поселились на территории закрывшейся четыре года назад организации. Они сильно удивились, увидев среди собак курицу. Оказалось, птица сбежала с птицефабрики, прибилась к стае и стала буквально терроризировать животных, отбирая колбасу.

«Когда мы ее все-таки поймали, она оказалась настолько ручной, что мы просто прорыдали весь вечер с этой курицей на коленях. В машине она пригрелась и начала курлыкать», - рассказала зоозащитница.

Казарян сообщила, что курица вела себя, как кошка. Активисты решили оставить ее в приюте.

В Первоуральске зоозащитники спасли пса, приехавшего из Турции. Хозяева выбросили его на улицу из-за проблем с костями.

Животные
08 ноября 2024, 22:56
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке сняли из космоса
РИА «Новости»
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На Камчатке начал извергаться вулкан Шивелуч. Видео, сделанное гидрометеорологическим спутником, показали в Telegram-канале Роскосмоса.

«Сильное взрывное извержение началось 7 ноября. По данным специалистов, вулкан выбросил столбы пепла на высоту от 10 до 11 километров над уровнем моря, облако пепла относит к северо-востоку», - сообщили в корпорации.

За активностью вулкана продолжил следить спутник Роскосмоса «Арктика-М».

Вулканолог Павел Плечов рассказал, что Шивелуч довольно часто извергается , но сильные выбросы происходят один-два раза в год. По его словам, до Москвы пепел явно не дойдет, но вот маршруты самолетов при необходимости могут и скорректировать.

Ранее в поселке Усть-Камчатск отменили занятия в школах и детских садах из-за выпадения вулканического пепла.

До этого Шивелуч извергался в августе , выбросив пепел высотой до 2,5 километра, причем пепловый шлейф распространился на 60 километров.

Россия Вулканы Камчатка
06 ноября 2024, 22:30
Российские пилоты заметили три фантомные метки на радаре при посадке самолета
РИА «Новости»
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Пилоты российской авиакомпании «Азимут», выполняющие рейс Дубай — Минеральные Воды, сообщили о трех фантомных метках, которые появились на радаре при посадке самолета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Пилоты российской авиакомпании «Азимут», выполняющие рейс Дубай - Минеральные Воды, сообщили о трех фантомных метках, которые появились на радаре при посадке самолета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Командир Airbus A330 доложил о нештатной ситуации во вторник, 5 ноября.

«КВС (командир воздушного судна - прим. ред.) доложил о трех метках на индикаторе ТКАС (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе - прим. ред.) в режиме ТА, которые сразу пропали. Следующий за ним борт ничего не отмечал», - уточнил канал.

При этом других самолетов в зоне не было, а метеоусловия были хорошими.

Этой весной жители Техаса во время наблюдения за полным солнечным затмением заметили в небе неопознанный летающий объект , который затем быстро исчез в облаках.

В октябре пилоты российской авиакомпании, выполняющие рейс из аэропорта Шереметьево в Минск, заметили НЛО в виде купола на высоте около восьми тысяч метров.

Самолеты Россия ОАЭ Авиакомпании Космос Дубай

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