Песков объяснил, почему не всегда зимой надевает шапку

Ранее официальный представитель Кремля вместе с президентом Владимиром Путиным посетил официальное мероприятие возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на День народного единства в Москве, тогда дул сильный ветер и шел снег.

«Подолгу-то мы на самом деле на улице не стоим. Бывает иногда, но это редкие случаи. А так можно перетерпеть буквально 15-20 минут», - сообщил он.

Песков добавил, что, кода на улице слишком холодно, он все-таки надевает головной убор.

«А потом, если берешь [шапку] с собой, постоянно теряешь», - признался официальный представитель Кремля.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил «выпороть» того, кто выпустил Путина на мероприятие в мороз без шапки.