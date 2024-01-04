Пес съел $4 тысячи наличными, но почти все вернул

Владельцы собаки смогли вернуть большую часть денег, но для этого им пришлось серьезно запачкать руки. Хозяйка пса рассказала в соцсетях, что удалось восстановить 3550 долларов.

«Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов», - отметила она.

Вместе с мужем Клейтоном они просеяли собачьи экскременты, после чего склеили найденные фрагменты купюр.

Ранее черный медведь пробрался на склад кондитерской в американском городке Эйвон. Зверь накинулся на капкейки и съел сразу 60 штук. После этого косолапый налетчик сбежал. Во время инцидента никто не пострадал.