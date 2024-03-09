09 марта 2024, 09:03

Пентагон не нашел подтверждений существования НЛО

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В США нашли подтверждения того, что НЛО существуют и когда-либо посещали Землю. Об этом сообщило издание The New York Times.

В структуре Пентагона в 2022 году учредили Управление аномалий. В задачи его сотрудников входят анализ и изучение информации о возможных случаях встречи с НЛО. Как выяснилось в результате «следственных мероприятий, проведенных на всех уровнях классификации», чаще всего «инопланетными» оказываются самые обычные предметы и явления.

«Помимо мистификаций и подделок, дезинформация сегодня распространена шире, чем раньше, и ее легче распространять, чем когда-либо, особенно с сегодняшними передовыми инструментами для создания фото, видео и компьютерных изображений», - отмечается в 63-страничном докладе Пентагона, представляющем собой обзор всех официальных расследований на тему НЛО в США.

В конце февраля СМИ сообщали, что украинские военные якобы зафиксировали НЛО в зоне боевых действий. Они запечатлели таинственный летающий объект.

Исследования США Пентагон
07 марта 2024, 14:36
Россиянкам рассказали о полезных для женского здоровья продуктах
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Правильное питание помогает поддерживать женщинам здоровье и красоту. О том, какие продукты больше всего подходят для женского рациона, в преддверии 8 Марта рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

По ее словам, в первую очередь россиянкам рекомендуется есть овощи и фрукты. Они обеспечат организм клетчаткой. В норме женщине следует включать в рацион около 400 граммов овощей и фруктов в сутки, независимо от времени года.

«Можно также употреблять тушеные, замороженные, консервированные овощи и фрукты, желательно без сахара», - указала специалист.

Савкина рекомендовала женщинам не отказываться от зерновых продуктов. Она добавила, что следует также обратить внимание на еду, содержащую белок: творог, молоко, бобовые, рыбу и морепродукты.

Еще одной важной частью здорового рациона являются «правильные» жиры. Для их получения эксперт посоветовала в небольших количествах употреблять нерафинированное масло, орехи, авокадо и жирную рыбу. Он также рекомендовала ограничить в рационе сладости, полуфабрикаты, фастфуд и кондитерские изделия.

Ранее диетолог Наталья Сычева предупредила женщин , что после низкокалорийных диет у них могут возникнуть проблемы с весом. В результате замедления метаболизма похудевшие рискуют снова набрать лишние килограммы, объяснила она.

Еда Питание Роспотребнадзор Женщины Красота 8 Марта Продукты
07 марта 2024, 12:34
McDonalds создаст духи с запахом жареной картошки
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Японское подразделение McDonalds анонсировало выпуск линейки необычных духов. Парфюмеры создадут несколько ароматов жареной картошки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Всего McDonalds планирует выпустить три вида духов: с ароматом классического блюда, с запахом жареного картофеля с приправой из умэбоси, водорослей и соли, а также с чесноком, черным перцем и майонезом.

«Мы выпустили духи, которые пахнут картошкой фри!» - отметили в пресс-службе.

В компании также посоветовали покупателям взять эти духи на свидание, чтобы оно прошло успешно.

Ранее руководство McDonald’s решило изменить рецептуру бургеров , чтобы эффективнее конкурировать с другими сетями быстрого питания. Для этого сотрудники начнут готовить тонкие сочные котлеты и использовать более свежие овощи.

В сети ресторанов «Вкусно - и точка» отметили, что не будут изменять рецептуру вслед за американской компанией. В пресс-службе заявили, что ориентируются на предпочтения посетителей.

Еда Япония Продукты Рестораны
06 марта 2024, 04:14
Вселенная в марте подготовила особые испытания для двух знаков зодиака
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Первый месяц весны будет коварным для двух знаков зодиака. Чтобы не оказаться в глупом положении Весам и Тельцам не стоит лишний раз гневить Вселенную, заявил астролог Павел Глоба. Его слова привела «Экспресс-газета».

Звезды приготовили испытания для Тельцов, неудачи будут преследовать их по пятам. Глоба не рекомендовал им браться за что-то новое. Чтобы расположить к себе Вселенную и поймать хоть немного удачи, нужно отказаться от вредных привычек, отметил астролог. Тельцам необходимо исправить образ жизни, заняться спортом и своим здоровьем.

Не самым удачным март будет и для Весов. Представители этого знака часто будут попадать в неловкие ситуации и выставлять себя в нелепом свете. Глоба рекомендовал Весам расслабиться и научиться смеяться над собой.

Астролог Олеся Такаутдинова назвала самых ревнивых представителей знаков зодиака. Особой склонностью к ревности отличаются Девы, Скорпионы, Овны и Рыбы.

Астрология
05 марта 2024, 20:46
Кемеровчанина с лошадью в арендованной квартире привлекли к ответственности
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Полиция Кемеровской области привлекла к ответственности за мелкое хулиганство жителя Осинников, который привел лошадь в арендованную квартиру в многоэтажном доме. Ему грозит штраф или административный арест, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители выяснили, что нарушителем порядка оказался 33-летний местный житель, разнорабочий на ферме в поселке Красная Орловка. Именно он привел животное в дом на улице Революции. Мужчину задержали и доставили в полицию.

Задержанный заявил, что заметил лошадь около фермы, взял ее под уздцы и привел домой , в квартиру на пятом этаже. Через полтора часа горожанин вернул животное на ферму. Объяснить свой поступок мужчина не смог.

На правонарушителя составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», ему грозит штраф дотысячи рублей или административный арест до 15 суток.

Штрафы Животные Мужчины Аресты Полиция

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