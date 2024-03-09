Пентагон не нашел подтверждений существования НЛО

В структуре Пентагона в 2022 году учредили Управление аномалий. В задачи его сотрудников входят анализ и изучение информации о возможных случаях встречи с НЛО. Как выяснилось в результате «следственных мероприятий, проведенных на всех уровнях классификации», чаще всего «инопланетными» оказываются самые обычные предметы и явления.

«Помимо мистификаций и подделок, дезинформация сегодня распространена шире, чем раньше, и ее легче распространять, чем когда-либо, особенно с сегодняшними передовыми инструментами для создания фото, видео и компьютерных изображений», - отмечается в 63-страничном докладе Пентагона, представляющем собой обзор всех официальных расследований на тему НЛО в США.

В конце февраля СМИ сообщали, что украинские военные якобы зафиксировали НЛО в зоне боевых действий. Они запечатлели таинственный летающий объект.