27 мая 2024, 17:39

Пассажирка такси из Воронежа родила в машине по пути в роддом

РИА «Новости»
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В Воронеже местная жительница не успела добраться до роддома, когда у нее начались схватки. Ребенок появился на свет в такси, сообщило издание «Блокнот Воронеж».

Водитель приехал на вызов, конечной точкой которого было медучреждение. В автомобиль села беременная женщина, ее муж и их четырехлетний сын. Семья торопилась в роддом, так как у женщины начались сильные схватки, рассказал таксист.

В нескольких километрах от медицинского учреждения водителю пришлось остановиться, так как у женщины начались потуги. Муж беременной принял у нее роды - на свет появилась девочка. Бригада скорой помощи забрала мать с младенцем в больницу, таксист отвез мужчину и сына домой.

Ранее жительница Канады Бритни Эйрс родила рекордно крупного ребенка. Вес сына составил 6,7 килограмма. Врачи сделали женщине кесарево сечение.

Дети Роддома Женщины Такси Водители
27 мая 2024, 17:44
Жители Лесосибирска заметили в небе зловещие «туннели» из облаков
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Жители города Лесосибирска стали свидетелями необычного атмосферного явления, которое специалисты называют шкваловый ворот или грозовой вал. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Из-за усиления ветра в Красноярском крае облака «закрутились» в трубочку, образовав некое подобие туннелей. Необычное явление местные жители засняли на камеру.

«Зловещие облака запечатлели жители красноярского Лесосибирска. Спойлер - все нормально», - отметили журналисты.

На кадрах видно, что грозовой вал образовался сразу в нескольких областях неба. В издании добавили, что синоптики предупредили жителей Красноярского края о возможной грозе, сильном ветре и граде 27 мая.

Ранее астрофизики рассказали о параде планет , который пройдет 3 июня. В один ряд выстроятся шесть небесных тел: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Увидеть планеты можно будет с помощью телескопа или мощного бинокля, а четыре из них будут заметны даже без использования оптических приборов.

Погода Красноярский край
27 мая 2024, 14:53
«Бок о бок с медведем». Жительница Сибири засняла встречу с хищником на видео
Unsplash
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Жительница Сибири Татьяна Родионова засняла на видео свою встречу с медведем. В интервью 360.ru женщина рассказала, что очень испугалась, но изначально любопытство взяло верх.

Татьяна - блогер. По дороге в родную деревню Алтат в Красноярском крае она всегда делает несколько остановок, чтобы записать видео.

«Видеосъемками я увлечена, это мое хобби. Не могу без этого <…> По пути до своей деревни - малой родины - я делаю несколько остановок», - поделилась он.

Буквально в двух-трех километрах от деревни женщина вышла снять видео на небольшом, но очень живописном пригорке. Примечательно, что дней 10 назад она там уже останавливалась: делала фото, записывала ролики.

Жительница Красноярска перешла дорогу, оказалась в новой локации и решила запечатлеть красивые цветы. И очень увлеклась.

«Тут черемуха цветет, тут утка какая-то порхнула. Красота, запах… Я хожу это все снимаю, любуюсь! Я когда уже вечером домой приехала, посмотрела по времени - я 26 минут бок о бок была рядом с медведем», - рассказала Татьяна Татьяна услышала крик дикого козла, и решила заснять и это животное. Подойдя обратно к машине, в кустах она заметила какого-то зверя. Собеседница призналась - ее удивило, что животное не испугалась ее и не убежало. Женщина схватилась за телефон и включила камеру.

«Я его (медведя - прим. ред.) сразу не увидела, не узнала, потому что-то трава мне мешала, то какой-то кустик. Когда он в мою сторону стал двигаться, я увидела - медведь! Я, конечно, быстро за телефон. Вот страха не было у меня, я не знаю, может быть доминировало мое хобби, любопытно. Я была почему-то уверенная в себе, думаю, я быстренько засниму и убегу», - пояснила она.

Но когда медведь встал на задние лапы - женщина вскрикнула и убежала. Она кинулась к машине, быстро ее завела и уехала.

Ранее медведь пришел на участок в Подмосковье и попал на видео. Неожиданная встреча с хищником перепугала жителей.

Медведи Видео Женщины Животные Машины
25 мая 2024, 16:51
Археологи нашли легендарную подлодку ВМС США времен Второй мировой
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Археологи обнаружили на дне Южно-Китайского моря знаменитую американскую подводную лодку USS Harder, которая известна по боям во Вторую мировую войну. Об этом сообщил Business Insider.

«Как правило, из-за особой конструкции подводные лодки сложно идентифицировать, но качество собранных данных аппарата Lost52 и сохранность судна позволили определить, что затонувшее судно является USS Harder», - отметили журналисты.

Подлодку потопили 24 августа 1944 года, на ее борту находились 79 военнослужащих.

Ранее российские исследователи нашли на дне пролива Лаперуза затонувшую американскую подлодку Wahoo SS-23 8. Судно погибло осенью 1943 года, за полтора года службы субмарина отправила на дно более 20 японских кораблей общим водоизмещением порядка 60 тысяч тонн. Лодку исследовали телеуправляемым аппаратом «Тритон».

США Вторая мировая война Корабли Подлодки
25 мая 2024, 12:50
Упрямый белый медведь задержал проход атомного ледохода «Урал»
Unsplash
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Проход универсального атомного ледохода «Урал» по Енисейскому заливу пошел не по плану. Дорогу кораблю перекрыл белый медведь, который отказался уступить проход и никак не реагировал на сигналы. Поведение упрямого животного снял на видео второй помощник капитана корабля Ян Рожин и опубликовала пресс-служба «Атомфлота».

Сначала медведь бежал с правой стороны от «Урала», но после резко пошел наперерез, чтобы перейти на другую льдину. Он не стал прибавлять скорость даже после предупреждающего гудка с ледохода. Экипажу ничего не осталось, кроме как уступить жителю Арктики.

Движение один из самых мощных ледоколов мира продолжил после того, как медведь окончательно ушел с его пути.

В конце октября прошлого года жителей таймырского поселка Диксон больше месяца терроризировала белая медведица.

Незваная гостья спокойно гуляла между домами и не реагировала на лай собак. Власти поселка на время продолжающихся визитов дикого животного ввели режим повышенной готовности.

Медведи Корабли Арктика

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