Панда Катюша отобрала у мамы морковку и попала на видео

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Ранее появилось видео, как панда Катюша научилась кататься с деревянной горки. Медвежонок аккуратно взбирался до середины наклоненной доски, а потом скатывался на животе вниз.

В феврале Светлана Акулова рассказала о характере маленькой панды. По ее словам, Катюша обладает исключительной харизмой и русской душой.

На кадрах видеоролика детеныш панды пытается сгрызть морковку, но крепкий овощ не поддается.

«Катюше достался большой кусок маминой морковки. Но как же с ней справиться», - подписала ролик Светлана Акулова.