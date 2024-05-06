«Пакостники!» Три медведя проникли на продуктовую базу на Итурупе

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Три медведя пробрались на продуктовую базу на Итурупе. Об этом сообщил Telegram-канал «Sakh.online - новости Сахалина и Курил».

Хищников засняла камера видеонаблюдения. На кадрах медведица и двое медвежат неспешно прогуливались по территории. Животные успели проверить содержимое двух урн. Прогулку медвежьего семейства за кадром прокомментировали двое мужчин.

«Пакостники!» - сказал один из них.

Другой назвал медведей поздними покупателями, добавив, что в урнах нет мороженого.

В конце апреля Daily Star сообщило, что на Хоккайдо японец сумел отбиться от агрессивного медведя , использовав приемы карате. Ему удалось спасти свою жизнь.

Прошлой осенью на Чаяндинском месторождении в Якутии двое рабочих пострадали во время нападения хищника. Мужчины получили многочисленные ранения. Хищника еще около получаса отгоняли, пока не приехал охотник и не застрелил агрессивное животное.