23 июля 2024, 13:56

Овечкин спустя семь лет рассказал о свадебном подарке от Путина

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в 2017 году поздравил хоккеиста Александра Овечкина со свадьбой и подарил сервиз. Спортсмен в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова признался, что очень волновался в тот день.

Блогер вспомнил, как на свадьбе Овечкину позвонили, а потом вручили подарок от главы государства. Он спросил, что ему преподнесли.

«Это подарили сервиз <…> Очень красивый сервиз. Волнительный момент был, когда он позвонил», - сказал спортсмен.

Овечкин признался Сардарову, что теперь для него на первом месте семья. С рождением двух сыновей он почувствовал больше ответственности. Хоккеист призвал ценить время, проведенное с детьми.

Капитан клуба НХЛ Washington Capitals Овечкин познакомился с дочерью режиссера Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского Анастасией Шубской в 2008 году на Олимпиаде в Пекине. Она младше хоккеиста на восемь лет. Пара зарегистрировала отношения в 2016 году, но сыграла свадьбу спустя год в Barviha Luxury Village в День любви, семьи и верности.

НХЛ Спортсмены Хоккей Свадьбы Владимир Путин Александр Овечкин
23 июля 2024, 02:10
Украденному из цирка верблюду устроили экскурсию по Нефтекамску
Freepik
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Компания молодых людей увела верблюда из цирка в Нефтекамске и устроила ему прогулку по ночному городу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как рассказали журналисты, верблюда зовут Аксель, он выполнял трюки в цирке-шапито «Круиз». После выступления в городе 21 июля, когда все клоуны и дрессировщики легли спать, на территорию цирка пробрались местные жители. Они выкрали животное и решили устроить ему экскурсию по Нефтекамску.

Один из молодых людей записал видео с прогулкой. На кадрах видно, как компания ведет верблюда по ночной улице. Человек за кадром предположил, что такой поступок не сойдет им с рук.

«Это перебор, нам завтра [капец]», - сказал он.

К утру парни вернули верблюда. Сначала пропажу никто не заметил, однако веселое видео, распространившееся по социальным сетям, увидел директор цирка и обратился в полицию.

Ранее медведица в обнинском цирке напала на дрессировщика прямо на глазах у публики. Как рассказали в пресс-службе учреждения, животное просто играло.

Цирки Экскурсии Животные
22 июля 2024, 17:41
Уникальные берестяные грамоты нашли в Якутске
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Уникальные берестяные грамоты обнаружили в Якутске при археологических раскопках. Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что находку обнаружил студент из Кирова Виталий Татаринов. Она стала первой в своем роде не только в Якутии, но и на всем Дальнем Востоке.

По версии Николаева, это может быть архив воеводской канцелярии, который считали утраченным во время пожара 1700 года. Грамоты написаны скорописью XVII века. Пока археологи смогли прочитать только первый их фрагмент, а всего грамот нашли девять.

«Это действительно сенсационная и уникальная находка, которая имеет огромную научную и культурную ценность не только республиканского, но и федерального значения», - подчеркнул глава Якутии.

Он поблагодарил всех причастных к ее обнаружению.

В июне в Салехарде при раскопках нашли старинный артефакт медно-каменного века.

Якутия Археология
22 июля 2024, 16:37
Сотрудники московской прокуратуры спасли редкую хищную птицу
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Сотрудники прокуратуры Западного административного округа Москвы нашли рядом с Кутузовским проспектом ястреба-тетеревятника с перебитым крылом. Они передали хищную птицу орнитологам. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Краснокнижная птица ослабела и могла попасть под машину. Сотрудники прокуратуры связались с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды, после чего отдали птицу специалистам.

В надзорном ведомстве напомнили, что в случае обнаружения травмированных животных следует проконсультироваться со специалистами по телефону Единой справочной службы мэрии Москвы.

Ранее житель Ростовской области спас занесенного в Красную книгу хоря-перевязку от стаи собак. Мужчина на время поместил зверя в приют для животных. Когда состояние маленького хищника нормализуется, его отпустят на волю.

Прокуратура РФ Птицы Москва
22 июля 2024, 14:59
Будут ли деньги? Стало известно имя владельца Hamster Kombat
Global Look Press
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Бизнесмен Эдуард Гуринович подал заявку в Роспатент для официальной регистрации популярной игры Hamster Kombat в мессенджере Telegram. Товарный знак  зарегистрирован для обширного круга товаров, включая бытовую технику, канцелярские принадлежности, а также съемку кино и сериалов.

При этом финансовых услуг в игре про «хомяка» не заявили. Но есть «бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании» и «ведение автоматизированных баз данных». Любителям «тапать» можно задуматься, дождутся ли они выплат от сервиса.

Не все то золото, что тапается Игру Hamster Kombat выпустили 25 марта 2024 года и уже через 11 дней общее число ее пользователей составило один миллион, а к концу апреля 2024 года достигло 35 миллионов. В основе механики игры - кликер для получения виртуальной валюты. Пользователи поверили в возможность вывести виртуальные монеты в криптокошельки. По слухам, одним из инвесторов Hamster Kombat мог быть основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Пока за проектом стоит анонимная команда разработчиков. Появлялись разные версии - в том числе о том, что к созданию игры мог приложить руку IT-предприниматель Эдуард Гуринович, сообщал РБК.

Кто такой Гуринович Гуринович является сооснователем платформы для продажи автомобилей CarPrice. Как сообщал Forbes.ru , после ухода из онлайн-платформы он инвестировал в Dbrain, R-Set, «Близкие.ру», а также собственный проект Expload - блокчейн-платформу, которая разрабатывает и распространяет децентрализованные игры.

Кроме того, в открытых источниках указано, что бизнесмен значится бывшим совладельцем компании по разработке компьютерного программного обеспечения и экс-гендиректором организаций по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, а также автотранспортными средствами.

Ранее в Госдуме предложили запретить сверхпопулярный кликер Hamster Kombat. По мнению депутатов, вокруг игры сформировался нездоровый ажиотаж. Более половины опрошенных россиян также выступили за ограничение на «тапанье хомяка» для несовершеннолетних.

Мессенджеры Сериалы Кино Telegram Торговля Forbes Деньги Павел Дуров Hamster Kombat

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