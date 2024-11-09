Отбирала колбасу. Курица сбежала с мясокомбината и терроризировала собак на Ставрополье

Активисты приехали покормить бездомных псов, которые поселились на территории закрывшейся четыре года назад организации. Они сильно удивились, увидев среди собак курицу. Оказалось, птица сбежала с птицефабрики, прибилась к стае и стала буквально терроризировать животных, отбирая колбасу.

«Когда мы ее все-таки поймали, она оказалась настолько ручной, что мы просто прорыдали весь вечер с этой курицей на коленях. В машине она пригрелась и начала курлыкать», - рассказала зоозащитница.

Казарян сообщила, что курица вела себя, как кошка. Активисты решили оставить ее в приюте.

В Первоуральске зоозащитники спасли пса, приехавшего из Турции. Хозяева выбросили его на улицу из-за проблем с костями.