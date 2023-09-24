Опоздавший на самолет российский турист две недели жил в аэропорту Пхукета
Россиянин прожил в аэропорту Пхукета две недели, потому что опоздал на свой рейс домой. Об этом сообщило издание Phuket Express.
В центре помощи туристам Пхукета сообщили, что 38-летний мужчина опоздал на самолет. Во время отпуска он потратил все деньги, поэтому не смог купить новый авиабилет. Также у россиянина не было средств на номер в отеле и он остался жить в аэропорту, пока его мать не оплатила билет до России. В итоге воздушная гавань стала домом для путешественника на ближайшие две недели.
«Единственные вещи, которые были у него при себе, - это паспорт и телефон», - сказано в материале.
Сотрудники аэропорта проявили заботу о туристе. Ему предоставили еду и одежду, а также оплатили лечение инфекции на глазу, которая у него появилась в период проживания в терминале.
Ранее пенсионерка из Мюнхена после отпуска в Турции случайно прилетела в Москву. Женщина по ошибке встала в очередь не на тот рейс.