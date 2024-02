Одетого в ушанку Такера Карлсона заметили за признанием в любви к России

Парфюмер Новембер Николс назвал необычный компонент в составе популярных духов. В дорогой парфюм нередко добавляют амбру — затвердевшую рвоту кашалотов, рассказал владелец бренда Chemin в интервью изданию PopSugar.

«Амбру производят для защиты кишечника кашалота от острых предметов и со временем выбрасывается. Ее можно найти плавающей в океане или выброшенной на берег», - сказал он.

По словам парфюмера, это вещество добавляет стойкость ароматам. Получение амбры считают этичным, ведь ее собирают только после того, как она естественным образом вышла из тела кашалота, без вреда для него.

Этот компонент содержится в составе таких парфюмов, как ZetaMorph, Boss The Scent Elixir For Her Hugo Boss, Heal Your Mind Mugler, Baccarat Rouge 540 Maison и других. Некоторые страны запретили торговлю и хранение амбры, ведь кашалоты находятся под угрозой исчезновения.

