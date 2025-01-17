Обнародованы отрывки из дневника возможной любовницы Гитлера
Выдержки из дневника англичанки Юнити Митфорд, которая могла быть любовницей Адольфа Гитлера, опубликовало издание Daily Mail. Британские журналисты утверждают, что эти записи ранее никогда не публиковались.
В дневнике содержится хроника встреч Митфорд с Гитлером, которые происходили с 1935 по 1939 год. В своих записях англичанка делилась подробностями ее отношений с диктатором, называя его своим кумиром.
Аристократка записывала свои переживания, в том числе признаки «растущей страсти» к Гитлеру. Авторы газеты отметили, что в ее записях есть намеки на сексуальные отношения с фюрером.
В дневнике Митфорд описала детали своей первой встречи с Гитлером в феврале 1935 года. Она назвала ее «самым замечательным днем» в своей жизни. В конце записи от 3 сентября 1939 года, она делится шоком по поводу начала войны между Англией и Германией.
Юнити Митфорд вернулась в Великобританию, где умерла в 1948 году. Подлинность дневника подтвердили по почерку, чернилам и бумаге.
Ранее стало известно, что у принца Филиппа была любовница.
Ею оказалась 19-летняя модель Кристин Килер.
Выдержки из дневника англичанки Юнити Митфорд, которая могла быть любовницей Адольфа Гитлера, опубликовало издание Daily Mail.
Британские журналисты утверждают, что эти записи ранее никогда не публиковались.