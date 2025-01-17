Обнародованы отрывки из дневника возможной любовницы Гитлера

В дневнике содержится хроника встреч Митфорд с Гитлером, которые происходили с 1935 по 1939 год. В своих записях англичанка делилась подробностями ее отношений с диктатором, называя его своим кумиром.

Аристократка записывала свои переживания, в том числе признаки «растущей страсти» к Гитлеру. Авторы газеты отметили, что в ее записях есть намеки на сексуальные отношения с фюрером.

В дневнике Митфорд описала детали своей первой встречи с Гитлером в феврале 1935 года. Она назвала ее «самым замечательным днем» в своей жизни. В конце записи от 3 сентября 1939 года, она делится шоком по поводу начала войны между Англией и Германией.

Юнити Митфорд вернулась в Великобританию, где умерла в 1948 году. Подлинность дневника подтвердили по почерку, чернилам и бумаге.

Ранее стало известно, что у принца Филиппа была любовница.

Ею оказалась 19-летняя модель Кристин Килер.

Выдержки из дневника англичанки Юнити Митфорд, которая могла быть любовницей Адольфа Гитлера, опубликовало издание Daily Mail.

Британские журналисты утверждают, что эти записи ранее никогда не публиковались.