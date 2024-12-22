22 декабря 2024, 02:05

Облысение с ожирением. Какими болезнями страдали бы сказочные принцессы в реальности

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Ученые в Нидерландах проанализировали популярные детские сказки и условия жизни главных героинь, раскрыв скрытые проблемы со здоровьем диснеевских принцесс, с которыми они бы столкнулись в реальной жизни. Исследование опубликовал журнал BMJ.

Наиболее опасные риски для здоровья сказочных героинь - ожирение, депрессия, психические расстройства и сердечно-сосудистые заболевания.

Белоснежка из-за социальной изоляции могла бы столкнуться с болезнями сердца и сосудов, тревожным расстройством и депрессией. Гномы не смогли бы полностью компенсировать дефицит общения.

Принцесса Жасмин из мультфильма про Алладина могла бы страдать слабоумием и депрессией. Кроме того, пострадала бы и ее иммунная система на фоне одиночества. Даже наличие тигра Раджи в качестве домашнего питомца не улучшило ситуацию, так как животное могло нанести ей травмы и заразить зоонозной инфекцией.

Остальным сказочным героиням тоже не повезло. Золушка могла страдать от болезней легких, Покахонтас - от переломов костей, Рапунцель - от облысения, а Спящая красавица вообще бы получила целый «букет» - ожирение, диабет и атрофию мышц, завершив свой жизненный путь инсультом.

Ранее гинеколог-эндокринолог Ольга Есипова предупредила, что хронический стресс подавляет работу иммунной системы и приводит к развитию аутоиммунных заболеваний.

Исследования Книги Болезни Ученые Нидерланды
21 декабря 2024, 23:52
Полиция задержала колдунов за наведение порчи на президента Замбии
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Брат оппозиционера Эммануэля Джея Банды нанял колдунов, чтобы навести порчу на президента Замбии Хакаинде Хичилема. Полиция задержала двух подозреваемых, сообщил телеканал ZNBC.

Операция по поимке замбийца Леонарда Фири и гражданина Мозамбика Мабулессе Кандунде прошла в столице страны Лусаке при участии миграционной службы и антитеррористического комитета. Полиция заподозрила их в колдовстве против главы государства. У мужчин изъяли амулеты и живого хамелеона.

По версии следствия, колдунов нанял брат оппозиционера Банды, который скрывается заграницей. В ближайшее время они предстанут перед судом.

Войну оккультистам объявили власти Таджикистана. Полиция арестовала и поставила на учет 1,5 тысячи человек за гадания и обряды, а также болеи пяти тысяч религиозных деятелей - радикалов.

Африка Преступления Аресты
20 декабря 2024, 04:32
«От безделья клонит в сон». Выигравший миллионы в лотерею британец заскучал
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Житель Великобритании Нил Троттер признался, что после выигрыша в лотерею 108 миллионов фунтов стерлингов (14 миллиардов рублей) его жизнь стала скучной и «невероятно тоскливой». Об этом сообщило издание Daily Star.

Британский механик выиграл в EuroMillions еще в 2014 году. В истории этой лотереи он оказался четвертым человеком, взявшим джекпот.

Кроме того, Троттер признался, что предсказал свою победу, так как был уверен, что однажды обязательно выиграет крупную денежную сумму. Накануне победы он также рассказал о предчувствии скорой победы секретарше на работе.

Механик после выигрыша приобрел просторный особняк, внесенный в список памятников архитектуры второй степени, с собственным озером, а также элитные автомобили, избавившись от своего старого Ford. И хоть финансовые эксперты из группы «Камелот» предупреждали его, чтобы он не торопился тратить приобретенные деньги на развлечения, Троттер не послушался.

«Переход от необходимости работать к отсутствию необходимости работать - довольно странная вещь, к которой нужно привыкнуть. Вскоре я понял, что сидеть дома и целыми днями смотреть телевизор довольно скучно», - заявил он.

В конце ноября москвичка выиграла 100 миллионов рублей, когда сходила в магазин за медом.

Лотереи Великобритания Работа Деньги
19 декабря 2024, 23:23
Голый мужчина ворвался в дом и попил воды из унитаза
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Обнаженный мужчина вломился в чужой дом, напугав его жителей в штате Пенсильвания. Он находился в сильном наркотическом опьянении, сообщило WJAC.

Жительница поселка Грэм сообщила о незваном госте в полицию. К ней в дом пришел обнаженный Китин Гейнс. Мужчина стал кричать, что «пришло время встретиться с Господом Богом».

После этого он накинулся на хозяйку и стал быть ее кулаками по голове. Женщина смогла вырваться. Кроме того, Гейнс закрылся с ее мужем и детьми в ванной комнате. Там он стал молиться и пить воду из унитаза.

Прибывшие полицейские стали выгонять неадекватного мужчину на улицу, но он оказал сопротивление. Одному из них американец сломал ребро и запястье. Позже Гейнса удалось задержать.

Пожарные спасли жителя штата Массачусетс , который пытался спрятаться от полиции в дымоходе. Когда он забрался туда, то застрял. Спасатели вытащили мужчину и передали правоохранителям.

США Женщины Мужчины Полиция
19 декабря 2024, 19:36
Дочь Жириновского раскрыла секрет точности его прогнозов
РИА «Новости»
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На прямой линии президент России Владимир Путин объяснил исполнение предсказаний основателя ЛДПР Владимира Жириновского эрудированностью политика. Его внебрачная дочь Анастасия Боцан-Харченко в своем Telegram-канале оценила мнение главы государства

«Из уст главы государства прозвучала здравая мысль о том, что Владимир Жириновский не был предсказателем и не делал пророчеств», - написала она.

Дочь Жириновского поблагодарила Путина за высокую и заслуженную оценку талантов отца. Боцан-Харченко отметила, что секрет точности его прогнозов заключается в аналитических способностях, образовании, впечатляющей эрудиции вкупе с потрясающей работоспособностью.

В одном из своих высказываний лидер ЛДПР заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган свергнет сирийского лидера Башара Асада ради своих интересов. Также он предсказывал большую войну на Ближнем Востоке.

Владимир Путин Владимир Жириновский ЛДПР Прямая линия с Владимиром Путиным 2024

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