Речь идет о формулировке закона в «Началах» Исаака Ньютона от 1687 года. Хук отметил, что несостыковку удалось найти лишь спустя 300 с лишним лет.

Филолог напомнил - чаще всего используют следующую версию закона: «Тело остается в покое или равномерно двигается, если на него не действуют внешние силы». По мнению Хука, вместо «если» нужно использовать «потому что». Ученый объяснил, что в этом случае возникающие разногласия при трактовке закона попросту исчезнут.

Пять лет назад в Подмосковье родился свой Исаак Ньютон. Полная тезка ученого появился на свет в Балашихе в семье студентов из Кот-д’Ивуара.