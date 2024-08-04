Новолуние во Льве. Что нужно делать, как ставить цели и загадывать желания
Последний месяц лета в этом году оказался благоприятным периодом для трансформаций и определения целей. Дело в том, что 4 августа жителей Земли ожидает новолуние в знаке Льва — покровителя силы и упорства. Таролог, нумеролог и астролог Борис Зак в беседе с 360.ru объяснил, что это особенное время: Луна идет в рост и наполняет человека энергией.
Лев - это еще «наше Солнце», пояснил Зак, поэтому нужно ставить цели, которые касаются непосредственно самого человека, его личного развития.
«Больше говорить про себя, а не про цели для других людей», - подчеркнул нумеролог.
Помимо новолуния, впереди землян ждет еще одно астрологическое событие - с 5 по 28 августа Меркурий будет находиться в ретроградном движении. 360.ru выяснил, что ждет представителей разных знаков в этот период.
В такой период, по словам специалиста, можно смело начинать что-то новое, ведь это прекрасное время для старта.
«Необходимо планировать будущий месяц, ставить цели, загадывать желания <…>. День нужно проводить активно», - посоветовал астролог.
Рекомендуется посещать различные мероприятия, праздники, чтобы быть в центре какого-то события, веселья.
«Опять же хорошо зарядиться этой энергией», - добавил собеседник 360.ru.