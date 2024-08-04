Новолуние во Льве. Что нужно делать, как ставить цели и загадывать желания

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Лев - это еще «наше Солнце», пояснил Зак, поэтому нужно ставить цели, которые касаются непосредственно самого человека, его личного развития.

«Больше говорить про себя, а не про цели для других людей», - подчеркнул нумеролог.

Помимо новолуния, впереди землян ждет еще одно астрологическое событие - с 5 по 28 августа Меркурий будет находиться в ретроградном движении. 360.ru выяснил, что ждет представителей разных знаков в этот период.

В такой период, по словам специалиста, можно смело начинать что-то новое, ведь это прекрасное время для старта.

«Необходимо планировать будущий месяц, ставить цели, загадывать желания <…>. День нужно проводить активно», - посоветовал астролог.

Рекомендуется посещать различные мероприятия, праздники, чтобы быть в центре какого-то события, веселья.

«Опять же хорошо зарядиться этой энергией», - добавил собеседник 360.ru.