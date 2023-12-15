Ностальгия за миллион. На «Авито» появились вещи в стилистике сериала «Слово пацана»

Пирамиды на плато Гиза были построены приблизительно 4,5 тысячи лет назад. Ученые до сих пор не могут понять, как древние египтяне создавали эти грандиозные строения. У них не было машин, механизмов и технологий, позволяющих перемещать и обрабатывать огромные каменные блоки, средний вес которых составлял 2,5 тонны.
Оказалось, что древним строителям помогала река. Ученые изучили спутниковые снимки долины Нила с радиолокационного космического аппарата. Они позволяют увидеть не только поверхность земли, но и то, что под ней скрыто. С их помощью исследователи выяснили, что через плато Гиза проходило давно высохшее русло Нила.
Длина этой ветви реки была около 100 километров, а ширина в некоторых местах достигала полукилометра и более. Теперь ученые хотят проанализировать образцы почвы, чтобы установить, когда существовал этот водоем.
Возможно, именно по этому рукаву древние строители подвозили огромные каменные блоки для строительства пирамид.
По словам ведущего научного сотрудника Центра египтологических исследований РАН Романа Орехова, на плато Гиза существовал целый портовый комплекс с каналами, дамбами и запрудами.
«Древние египтяне умели управлять огромными массами воды, отводя их во время половодий. Они владели навыками кораблевождения, умели транспортировать большие массы камня, что позже делали греки и римляне», - рассказал ученый.
Впрочем, новое открытие не дает ответы на все загадки египетских пирамид. Все еще непонятно, как древние строители обрабатывали каменные блоки и поднимали их наверх. Эти тайны ученым только предстоит разгадать.
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