29 ноября 2024, 05:34

Невиновный мужчина провел 30 лет в тюрьме из-за ложного обвинения

Unsplash
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Американца Майкла Салливана, несправедливо приговоренного к пожизненному заключению за убийство, после почти 30 лет в тюрьме оправдал суд присяжных. Об этом случае рассказало агентство Associated Press.

В 1987 году Салливана признали виновным в убийстве человека из-за наговора другого подозреваемого и показаний судмедэксперта, заявившего, что на куртке мужчины нашли кровь жертвы.

Спустя почти 25 лет адвокат Салливана запросил повторное исследование ДНК с куртки. Оказалось, что на куртке вовсе не было крови.

По результатам пересмотра дела суд присудил мужчине 13 миллионов.

«Самое важное - это признать меня невиновным в убийстве и вычеркнуть этот факта из моего досье. Деньги, конечно, будут мне очень кстати», - процитировало Салливана новостное агентство.

Выйдя из тюрмы, Майкл рассказал, что ему трудно адаптироваться к новому, мир сильно изменился за почти три десятилетия.

До ареста мужчина трудился на фабрике и собирался стать водителем грузовика. А когда он вышел на свободу, у него не осталось перспектив на новую работу. Теперь в американец планирует купить новый грузовик и заботиться о своих племянниках.

США Суд Преступления Тюрьмы
19 ноября 2024, 04:10
Некоторые россияне смогут продлить новогодние каникулы до 15 дней
РИА «Новости»
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Потратив всего два дня отпуска можно продлить новогодние каникулы более чем до двух недель. Эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова сообщила РИА «Новости», что для этого нужно написать заявление на отдых еще на два дня.

Она напомнила, что правительство утвердило производственный календарь. По нему выходные дни перенесли с 28 декабря на 30 декабря и с 7 января на 31 декабря. Владимирова сообщила, что благодаря такой реорганизации новогодние каникулы растянутся на 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

«Если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится целых 15 календарных дней - с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска», - сообщила она.

Депутат Станислав Наумов предложил отменить шестидневную рабочую неделю перед праздниками и оставить за регионами право сделать 28 декабря выходным. По его мнению, это подстегнет внутренний туризм.

Потратив всего два дня отпуска можно продлить новогодние каникулы более чем до двух недель. Эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова сообщила РИА «Новости» , что для этого нужно написать заявление на отдых еще на два дня.

Работа Новый год
19 ноября 2024, 01:34
Японцам предложили полежать в гробу за деньги
РИА «Новости»
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В японском городе Фуццу похоронное бюро открыло кафе, посетителям которого предлагают полежать в гробу и подумать о жизни. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Похоронный дом «Старая Япония» открыл на первом этаже необычное «кафе», посетители которого могут полежать в открытых гробах, сделать фотографии, подумать о жизни и смириться со смертью.

Помещение находится в отдалении от зала прощаний. В нем стоят три гроба с уникальным дизайном - золотого, зеленого и желтого цвета. Они украшены цветочными узорами и креативными мотивами.

Желающие полежать в гробу заплатят 2,2 тысячи иен (1,4 тысячи рублей). Эта необычная услуга уже пользуется спросом у японской молодежи, в том числе у пар, которые вместе фотографируются.

Глава похоронного бюро Китака Хирано пояснил, что большинство молодых людей думают о свадьбе, но мало задумываются о похоронах, хотя каждый может подойти к этому событию по-разному.

«Некоторые хотят закрыть крышку гроба на несколько минут, чтобы поразмышлять о том, как они хотят прожить отмеренное им время. Этот опыт также дает возможность переоценить свои отношения с семьей и близкими». - сказал он.

Ранее молодые жительницы Японии начали отказываться от традиционных свадебных церемоний в пользу свадеб без жениха.

Смертность Япония
18 ноября 2024, 23:06
Мода на 90-60-90 прошла. Раскрыт новый идеал женской фигуры
Freepik
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В Германии исследователи из Университета Констанца провели эксперимент, в ходе которого выяснили, какие пропорции женской фигуры сейчас считаются идеальными. Результаты их работы опубликовали в научном журнале Scientific Reports.

В ходе эксперимента 80 участников сначала оценили 12 изображений женщин с идеальными пропорциями, а потом им показали фотографии женских фигур с различными формами тела - от худощавых до полных. Многих удивили полученные результаты.

Выяснилось, что большинство людей посчитали привлекательными женщин, чьи пропорции тела значительно отличались от стандартных 90-60-90. Главным фактором женской привлекательности назвали изгибы тела.

Исследователи связали это с фертильностью и здоровьем женщины.

Ранее социологическое агентство «Вебер» провело исследование, выяснив, что большинство россиян считают русских женщин самыми красивыми в мире, а идеалом красоты назвали русые волосы, голубые глаза и стройную фигуру.

Германия Женщины Европа Ученые Красота
16 ноября 2024, 18:33
Российские ученые изучили замороженную мумию саблезубого котенка
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Российские специалисты изучили останки саблезубого котенка, найденные в вечной мерзлоте на северо-востоке Якутии. В исследовании приняли участие сотрудники Палеонтологического института имени Борисяка РАН, Геологического института РАН и Академии наук Республики Саха, сообщил Scientific Reports.

Благодаря вечной мерзлоте, останки идеально сохранились. С помощью радиоуглеродного анализа ученые выяснили, что им 37 тысяч лет. По данным исследователей, животное погибло, когда ему было три недели.

Специалисты сравнили саблезубого котенка с современным трехнедельным львенком Panthera leo и нашли серьезные различия. Древнее животное имело широкие и длинные лапы без подушечек, что помогало выжить в суровых условиях. Также у котенка были маленькие уши, массивная шея и большая пасть.

Ранее эколог нашла на юге канадского острова Ванкувер загадочную рыбу с несколькими рядами острых зубов. Представитель местного агентства рыболовства Мария Корнтуэйт выдвинула версию, что это призрачный гренадер - глубоководная рыба, которая очень редко поднимается на поверхность.

Якутия Ученые

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