06 августа 2024, 01:06

«Непрерывная канонада». Ученый рассказал о новых вспышках на Солнце

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Две крупные вспышки класса Х случились на Солнце после серии средних взрывов. Об этом рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев в беседе с РИА «Новости».

«Непрерывная канонада из вспышек М класса (четвертый уровень по пятибалльной шкале) привела к началу взрывов высшего, пятого уровня. <…> Сразу два подряд таких события сегодня произошли на Солнце», - сказал он.

По словам эксперта, сначала зафиксировали вспышку уровня X1.7, а потом вторую - уровня X1.2. Первый взрыв обнаружили на западном крае звезды, а второй - на восточном. Ученый оценил вероятность влияния вспышек на магнитосферу Земли как маловероятную, потому что после них не было выбросов плазмы в космос. Кроме того, местоположения взрывов слишком далеки от направления к нашей планете.

Ранее врач Сергей Чудаков рекомендовал метеозависимым во время магнитных бурь минимизировать вылазки из дома. Он посоветовал им больше отдыхать и снизить активность. По его словам, таким людям важно соблюдать режим сна и ориентироваться на легкие продукты в рационе.

Планета Земля Врачи Взрывы Ученые Космос Магнитные бури Солнце Астрономия
05 августа 2024, 01:21
Жители некоторых регионов России смогли увидеть северное сияние
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Жители десятка российских регионов поделились в соцсетях фотографиями северного сияния. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Жители нескольких регионов России, в том числе на Урале и в Сибири, делятся в соцсетях фотографиями северного сияния», - говорится в публикации.

Уникальное природное явление увидели жители Омской, Челябинской, Тамбовской, Свердловской, Нижегородской, Тверской, Рязанской и Ярославской областей, а также Хакасии и Пермского края. Они опубликовали фотографии в соцсетях и местных пабликах.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на Солнце продолжаются вспышки, а на Земле прогнозируются магнитные бури.

Если говорить о северном сиянии, то оно возникает при взаимодействии солнечных заряженных частиц с земной атмосферой.

В конце весны северное сияние наблюдали жители Волгоградской области и Ставрополья, а также крымчане. Это стало возможно благодаря экстремальному геомагнитному шторму.

Фото Россия Погода Магнитные бури
04 августа 2024, 15:33
Новолуние во Льве. Что нужно делать, как ставить цели и загадывать желания
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Последний месяц лета в этом году оказался благоприятным периодом для трансформаций и определения целей. Дело в том, что 4 августа жителей Земли ожидает новолуние в знаке Льва — покровителя силы и упорства. Таролог, нумеролог и астролог Борис Зак в беседе с 360.ru объяснил, что это особенное время: Луна идет в рост и наполняет человека энергией.

Лев - это еще «наше Солнце», пояснил Зак, поэтому нужно ставить цели, которые касаются непосредственно самого человека, его личного развития.

«Больше говорить про себя, а не про цели для других людей», - подчеркнул нумеролог.

Помимо новолуния, впереди землян ждет еще одно астрологическое событие - с 5 по 28 августа Меркурий будет находиться в ретроградном движении. 360.ru выяснил, что ждет представителей разных знаков в этот период.

В такой период, по словам специалиста, можно смело начинать что-то новое, ведь это прекрасное время для старта.

«Необходимо планировать будущий месяц, ставить цели, загадывать желания <…>. День нужно проводить активно», - посоветовал астролог.

Рекомендуется посещать различные мероприятия, праздники, чтобы быть в центре какого-то события, веселья.

«Опять же хорошо зарядиться этой энергией», - добавил собеседник 360.ru.

Праздники Луна Солнце
01 августа 2024, 04:06
Удары молний стали катализатором появления жизни на Земле
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Ученые Гарвардского университета доказали, что удары молний могли сыграть роль в формировании строительных молекулярных блоков для возникновения жизни на Земле. Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе эксперимента, имитирующего условия на ранней Земле, химики воспроизвели удары молний. Это помогло в изучении химических реакций, которые происходили в результате этих ударов.

Выяснилось, что молнии могли преобразовывать углерод и азот в важные молекулы. Речь идет об оксиде углерода, муравьиной кислоте, нитрите, нитрате и аммонии. Именно они могли быть ключевыми элементами для формирования жизни.

Когда исследователи добавили в свою модель минералы, они наблюдали образование сульфидных минералов, часто встречающихся рядом с вулканами. Также усилились реакции образования важного для биологических процессов аммиака.

Результаты исследования показали, что удары молний могли привести к появлению жизни с большей вероятностью, чем в результате попадания на планету частиц с комет.

Биолог Александр Аверьянов ранее назвал возможную причину гибели человечества. Такой исход он связал с законами астрономии.

Исследования Планета Земля Ученые
28 июля 2024, 05:59
Ученые выяснили, чем изменения климата опасны для авиации
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Ученые Университета Тулузы заявили о росте турбулентности в ясном небе в Северном полушарии по ходу изменения климата. Результаты их исследований опубликовали в AGU.

Эксперты изучили 11 климатических моделей и провели 20 компьютерных симуляций, чтобы предсказать изменения турбулентности ясного неба при разном увеличении температуры. Их исследования показали, что турбулентность будет расти в Северном полушарии, особенно над Северной Африкой, Восточной Азией и Ближним Востоком. С каждым градусом температурного повышения вероятность турбулентности увеличивается.

Это явление может быть особенно опасным для авиации, потому что его сложно обнаружить заранее. Турбулентность ясного неба часто возникает вблизи струйных течений на высоте 10-12 километров, где часто летают самолеты. Увеличение температуры приводит к усилению струйных течений и вертикальным сотрясениям воздуха.

Уже сейчас изменения климата заметно повлияли на уровень турбулентности в воздухе. Анализ данных с 1980 по 2021 год показал увеличение турбулентности на 60-155% в разных регионах.

Ранее ученые выяснили, что вызванное глобальным потеплением таяние полярных льдов сказывается на скорости вращения Земли. Из-за этого продолжительность дня может стать больше.

Исследования Авиация Ученые Климат

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