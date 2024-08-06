«Непрерывная канонада». Ученый рассказал о новых вспышках на Солнце

«Непрерывная канонада из вспышек М класса (четвертый уровень по пятибалльной шкале) привела к началу взрывов высшего, пятого уровня. <…> Сразу два подряд таких события сегодня произошли на Солнце», - сказал он.

По словам эксперта, сначала зафиксировали вспышку уровня X1.7, а потом вторую - уровня X1.2. Первый взрыв обнаружили на западном крае звезды, а второй - на восточном. Ученый оценил вероятность влияния вспышек на магнитосферу Земли как маловероятную, потому что после них не было выбросов плазмы в космос. Кроме того, местоположения взрывов слишком далеки от направления к нашей планете.

Ранее врач Сергей Чудаков рекомендовал метеозависимым во время магнитных бурь минимизировать вылазки из дома. Он посоветовал им больше отдыхать и снизить активность. По его словам, таким людям важно соблюдать режим сна и ориентироваться на легкие продукты в рационе.