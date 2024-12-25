25 декабря 2024, 21:59

Необычный костюм Ленина на Урале вызвал гнев у россиян и критику коммунистов

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Представители администрации города Ирбита в Свердловской области нарядили памятник Ленину в костюм Деда Мороза. Фотографии монумента опубликовало РИА «Новости».

Администрация Ирбита уже ответила на критику горожан. Власти заявили, что организаторы «ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан». По их словам, целью акции являлось создание предновогоднего настроения. Костюмы снимут с монументов после праздников.

На спорную акцию обратили внимание и представители КПРФ. Первый секретарь местного обкома партии Александр Ивачев в беседе с RTVI заявил, что действия администрации Ирбита «вызывают изумление». Он также предположил, что речь может идти о преднамеренной провокации.

Несколько лет назад на памятник Ленину в Магадане установили иглы. Это также вызвало неоднозначную реакцию горожан - позднее в администрации объяснили, что иглы потребовались для защиты монумента от птиц.

Кроме того, новый наряд получила и статуя Екатерины II - ее облачили в традиционный костюм снегурочки. Агентство сообщило, что местные жители раскритиковали администрацию города за переодевание памятников.

По данным издания, жители Ирбита сочли костюмы «издевательством» над историческими персонажами. Чиновники пока не сняли наряды с памятников.

Урал Праздники Памятники Свердловская область Владимир Ленин
24 декабря 2024, 14:27
Российские космонавты на МКС приготовят салат оливье к новогоднему столу
Global Look Press
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Находящиеся на борту Международной космической станции космонавты будут праздновать Новый год с салатом оливье на столе. Об этом РИА «Новости» рассказал космонавт Алексей Овчинин.

Он признался, что на МКС уже доставили подарки.

«Перед Новым годом пришел грузовик [„Прогресс МС-29“], привез нам подарки от наших семей, мы тоже их обязательно выложим на наш новогодний стол», - подчеркнул Овчинин.

По его словам, космонавты на праздник приготовят салат, напоминающий оливье. Он добавил, что ни один Новый год не может обойтись без этого традиционного блюда.

Ранее в Москве установили необычные елки и праздничные арт-объекты. На Манежной площади появилась 17-метровая ель, украшенная игрушками в виде арктических зверей, а в Лужниках рядом с праздничным деревом поставили огромного белого медведя, укутанного в шарф.

МКС Космонавты Новый год
24 декабря 2024, 12:58
Последняя зеркальная дата года. Кому 24 декабря бояться нечего?
Freepik
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Зеркальная дата 24 декабря (24.12.24) обладает особой симметрией чисел и имеет двойное значение. Во-первых, завершает цикл зеркальных дат этого года, а, во-вторых, становится переходным моментом перед новым периодом. Астролог, таролог, нумеролог, мастер рун Елена Кузнецова в беседе с 360.ru рассказала, что в ночь на 25 декабря наступит апогей Луны.

«Только в этот день можно договориться с другими людьми о чем-то серьезном. Другого такого дня не будет», - заявила она.

Сегодняшний день, 24 декабря, хорош для мужчин. Они могут подняться в карьере, договориться о чем-то. Подходит эта дата и для кармических дел.

«То есть если вы хотите закрыть какие-то свои долги, примириться, то этот день наилучшим образом подходит», - добавила астролог.

Сила кармы В этом году больше не будет более благоприятного дня для того, чтобы разрешить свои обязательства. В то же время дата 24 декабря таит в себе опасность.

«Законы высшие и законы земные стыкуются», - напомнила Кузнецова.

Любые нарушения в этот день обернутся неприятными последствиями.

«У кого очень жесткая судьба, плохо стоит Сатурн в гороскопе, допустим, Сатурн в Овне, те все время все нарушают. Этот день будет чреват для таких людей. Никакие мошенничества, никакие обманы тоже не пройдут, они будут раскрыты, и человек будет наказан», - добавила таролог.

Женщины не у дел Вместе с тем, сегодняшний вторник - не самый лучший день для женщин. Если представительница прекрасного пола проявит слишком большую власть в карьере, то она может больно «упасть», предупредила эксперт. Для мужчин же все происходит с точностью до наоборот.

Также в этот день нужно быть крайне внимательными к словам.

«Если человек развит в плане тонких тел, да, то ему бояться нечего. А если человек невежественный и нарушает законы, тогда может случиться все, что угодно», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Можно ли играть свадьбу В зеркальные даты в России любят играть свадьбы. По мнению таролога, это уже личное дело каждого, и нужно смотреть гороскоп как женщины, так и мужчины.

«Кому-то эта дата подойдет чисто индивидуально, а кому-то нет. Надо смотреть. Но лучше в пост это не делать. Да и в церковные праздники. Остальное все зависит от индивидуального показания», - заключила Кузнецова.

Ранее 360.ru сообщил, какие изменения и новые возможности ожидают людей в год Змеи.

Восточный гороскоп на 2025-й , рассчитанный по годам, обещает интересные события для каждого знака.

Свадьбы Луна Новый год Гороскопы
22 декабря 2024, 02:05
Облысение с ожирением. Какими болезнями страдали бы сказочные принцессы в реальности
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Ученые в Нидерландах проанализировали популярные детские сказки и условия жизни главных героинь, раскрыв скрытые проблемы со здоровьем диснеевских принцесс, с которыми они бы столкнулись в реальной жизни. Исследование опубликовал журнал BMJ.

Наиболее опасные риски для здоровья сказочных героинь - ожирение, депрессия, психические расстройства и сердечно-сосудистые заболевания.

Белоснежка из-за социальной изоляции могла бы столкнуться с болезнями сердца и сосудов, тревожным расстройством и депрессией. Гномы не смогли бы полностью компенсировать дефицит общения.

Принцесса Жасмин из мультфильма про Алладина могла бы страдать слабоумием и депрессией. Кроме того, пострадала бы и ее иммунная система на фоне одиночества. Даже наличие тигра Раджи в качестве домашнего питомца не улучшило ситуацию, так как животное могло нанести ей травмы и заразить зоонозной инфекцией.

Остальным сказочным героиням тоже не повезло. Золушка могла страдать от болезней легких, Покахонтас - от переломов костей, Рапунцель - от облысения, а Спящая красавица вообще бы получила целый «букет» - ожирение, диабет и атрофию мышц, завершив свой жизненный путь инсультом.

Ранее гинеколог-эндокринолог Ольга Есипова предупредила, что хронический стресс подавляет работу иммунной системы и приводит к развитию аутоиммунных заболеваний.

Исследования Книги Болезни Ученые Нидерланды
21 декабря 2024, 23:52
Полиция задержала колдунов за наведение порчи на президента Замбии
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Брат оппозиционера Эммануэля Джея Банды нанял колдунов, чтобы навести порчу на президента Замбии Хакаинде Хичилема. Полиция задержала двух подозреваемых, сообщил телеканал ZNBC.

Операция по поимке замбийца Леонарда Фири и гражданина Мозамбика Мабулессе Кандунде прошла в столице страны Лусаке при участии миграционной службы и антитеррористического комитета. Полиция заподозрила их в колдовстве против главы государства. У мужчин изъяли амулеты и живого хамелеона.

По версии следствия, колдунов нанял брат оппозиционера Банды, который скрывается заграницей. В ближайшее время они предстанут перед судом.

Войну оккультистам объявили власти Таджикистана. Полиция арестовала и поставила на учет 1,5 тысячи человек за гадания и обряды, а также болеи пяти тысяч религиозных деятелей - радикалов.

Африка Преступления Аресты

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