Немецкие туристы установили мировой рекорд по распитию пива

В соревновании участвовали всего 55 человек, которые вместе отдыхали на Мальорке. Немецкие путешественники решили необычно провести время и отправились в местное питейное заведение.

«Все было организовано, никто не потерял самообладания и не вышел из строя», - похвастался Кай Уве Кахманн, 62-летний бизнесмен и участник мероприятия.

Он добавил, что обычно не выпивает так много пива, поэтому ему пришлось лечь спать раньше обычного - в семь часов вечера. Рекордсмен признался, что на следующий день проснулся без похмелья и чувствовал себя отдохнувшим.

Ранее диетолог Лариса Габдулхакова рассказала о пользе и вреде пива. По ее мнению, напиток лучше потреблять в небольшом количестве - не более 100 миллилитров в неделю. Благодаря полифенолам пиво помогает снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологий. Если дозу увеличить, начнется вредное этиловое влияние на организм, добавила она.