Не рассчитала силы. Косатка проглотила шесть выдр целиком, но подавилась седьмой

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Российские ученые обнаружили тело косатки на побережье Командорских островов в Беринговом море в 2020 году. В желудке животного обнаружили шесть морских выдр, проглоченных целиком, общим весом более ста килограммов. Еще одна жертва застряла в горле хищника.

Ученые отметили, что для косаток нетипично такое пищевое поведение. Обычно они питаются китообразными, акулами, лососем, морскими котиками и морскими львами. Выдры гораздо реже оказываются в рационе косаток. Кроме того, хищники обычно разрывают жертву на части в процессе дележки.

В августе пять косаток напали на тридцатифутовую яхту недалеко от мыса Винсент в Португалии. Хищники атаковали судно и оторвали руль. Находившемуся на борту 70-летнему моряку Фепу Филосеросу пришлось подать сигнал бедствия.