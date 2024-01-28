«Не пойду». Катюша из Московского зоопарка перестала слушаться маму

«Нееее, не пойду! Иногда кончается терпение даже у самых мудрых мам», - написала она.

На кадрах видно, как панда Диндин пытается за шкирку затащить дочь в свой вольер. Однако панденыш изо всех сил вырывается и перекатывается через порог на любимые ступеньки лестницы.

«Упертый пирожочек», «Девушка у нас с характером, в ее планы видимо поход в вольер не входит», «Победила молодость», - написали в комментариях подписчики.

Одна из пользовательниц добавила, что за взрослением маленькой панды можно наблюдать вечно.

До этого панда Катюша из Московского зоопарка начала осваивать кувырки. Выглядит немного неуклюже, но видно, что животное очень старается.