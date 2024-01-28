28 января 2024, 20:11

«Не пойду». Катюша из Московского зоопарка перестала слушаться маму

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Панденыш из Московского зоопарка отбился от лап матери Диндин. Катюша упорно отказывается переходить в большой вольер, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

«Нееее, не пойду! Иногда кончается терпение даже у самых мудрых мам», - написала она.

На кадрах видно, как панда Диндин пытается за шкирку затащить дочь в свой вольер. Однако панденыш изо всех сил вырывается и перекатывается через порог на любимые ступеньки лестницы.

«Упертый пирожочек», «Девушка у нас с характером, в ее планы видимо поход в вольер не входит», «Победила молодость», - написали в комментариях подписчики.

Одна из пользовательниц добавила, что за взрослением маленькой панды можно наблюдать вечно.

До этого панда Катюша из Московского зоопарка начала осваивать кувырки. Выглядит немного неуклюже, но видно, что животное очень старается.

Животные Зоопарки Москва
26 января 2024, 19:27
«Недавно застукали». Попугай Бендер из Королева научился включать свет с помощью умной колонки
Unsplash
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Подмосковный попугай по имени Бендер Громов сам выучил команду, благодаря которой может своим голосом включать свет в квартире. Хозяйка птицы рассказала об этом в соцсети «Вконтакте».

Талантливый попугай породы жако живет в Королеве. Из-за своих способностей птица вызвала недоумение у хозяев - они не могли понять, почему в доме таинственным образом включаются лампы. Оказалось, что Бендер регулирует освещение через умную колонку.

«И вот недавно застукали, что Бендер сам научился через колонку „Алиса“ включать свет, когда ему скучно. Теперь этим вовсю пользуется!» - написала хозяйка питомца.

Пернатый также умеет петь песни и читать стихи. На опубликованных в Youtube кадрах видно, как попугай поет песни «Самый лучший день» Григория Лепса и « Я свободен» рок-группы «Кипепов». Бендер может зачитывать и классику: на одном из видео птица по памяти цитирует «Бородино» поэта Михаила Лермонтова.

Ранее житель Краснодара сообщил о продаже попугая , умеющего декларировать патриотические стихи. По словам хозяина питомца, птицу научили разговаривать, когда она была в магазине.

ВКонтакте Соцсети Птицы Животные YouTube Королев
20 января 2024, 20:37
Цифровой детокс. Производитель йогуртов запустил необычный конкурс
Freepik
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Производитель йогуртов из Исландии Siggi’s Dairy пообещал заплатить 10 тысяч долларов (около 895 тысяч рублей) тому, кто на месяц откажется от смартфона. Условия программы цифрового детокса компания опубликовала на своем сайте.

Для участия в конкурсе компания отберет 10 человек из тех, кто подаст заявку на сайте. Выбирать участников будут по мотивационному эссе.

Прошедшие отбор получат по 10 тысяч долларов, сейф для смартфона, телефон на замену с оплаченной сим-картой и трехмесячный запас йогурта. В конце месяца участники должны будут снова написать эссе о том, на что потратили освободившееся время. Автор самой вдохновляющей работы станет победителем.

Идея такой рекламной акции не нова. В 2018 году один из нью-йоркских отелей предложил сделать скидку 10% всем постояльцам, которые откажутся от гаджетов. Речь идет не только о смартфонах, но также ноутбуках и планшетах. Взамен гостям предложили каждое утро приносить печатную прессу.

Производитель йогуртов из Исландии Siggi’s Dairy пообещал заплатить 10 тысяч долларов (около 895 тысяч рублей) тому, кто на месяц откажется от смартфона. Условия программы цифрового детокса компания опубликовала на своем сайте.

Гаджеты Смартфоны конкурсы
20 января 2024, 18:20
Зубной протез Уинстона Черчилля выставили на торги в Британии
Global Look Press
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Принадлежавший бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю зубной протез с золотым креплением выставили на торги. Аукцион проведет торговый дом Cotswold Auction Company в городе Челтнем, сообщило издание Аntiques Trade.

В описании к лоту указали, что протез находился на верхней челюсти Черчилля. Его разработал стоматолог Уилфред Фиш, а изготовил техник Дерек Кадлипп.

«На торгах находится один из приготовленных для Черчилля протезов. Его сделали таким образом, чтобы речь могла звучать естественно, с чем у премьер-министра были проблемы из-за проблем с зубами», - отметили авторы лота.

В тексте к лоту отметили, что Черчилль постоянно носил с собой две пары протезов. Предположительно, с одним из них его похоронили.

Аукцион пройдет 6 февраля. Стартовая стоимость лота составляет порядка восьми тысяч фунтов стерлингов (около 900 тысяч рублей).

Ранее страны ЕС поставили Черчилля в пример нынешнему премьеру Британии Риши Сунаку.

Великобритания Аукционы
20 января 2024, 14:32
Актер из «Слова пацана» высказался о продолжении сериала
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Молодой актер Лев Зулькарнаев, получивший известность благодаря роли Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова, порассуждал, о чем бы снял второй и последующий сезоны. В интервью YouTube-каналу «Бэкстейдж» он не подтвердил съемки продолжения нашумевшего проекта.

«Поскольку сериал про то, как эпоха закручивает людей, то я бы просто дальше пошел по этой теме - что там в начале 90-х было», - поделился артист.

По его словам, можно снимать все сезоны до 1995 года года. В титрах указывали, что его героя Зиму застрелили в 1995 году, поэтому теоретически актер мог бы сняться в каждом из этих сезонов.

После выхода сериала «Слова пацана» Зулькарнаев начал ходить к психологу. Оказалось, заверил он, это «не ерунда какая-то», а реальное общение о духовных вещах. Специалист помогает справиться с обрушившейся славой, подытожил Зулькарнаев.

Анна Пересильд - дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя - рассказала, как попала в проект. На кинофестивале «Короче» она случайно встретилась с Крыжовниковым и попросила дать ей шанс на пробах.

Сериалы Актеры

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