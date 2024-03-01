01 марта 2024, 02:25

«Не хватило мест в морге». Певица рассказала страшную правду о бесплатном мороженом на круизных лайнерах

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Бесплатное мороженое на круизных лайнерах раздают пассажирам, если на борту умерло много человек. Об этом рассказала певица и блогер Дара Такер в социальной сети TikTok.

Раньше певица работала на круизных лайнерах в Средиземном море. Она уверяет, что бесплатное мороженое пассажирам раздают в том случае, если нужно быстро освободить место в холодильнике.

«Если команда внезапно предоставляет пассажирам кучу мороженого, это часто происходит потому, что на корабле умерло больше людей, чем есть места в морге», - заявила блогер.

По словам Такер, она работала на лайнере на три тысячи пассажиров. На корабле был морг на семь мест, и если во время круиза умирал восьмой пассажир, экипаж срочно освобождал холодильник. Певица уточнила, что обычно за время путешествия умирает от четырех до 10 человек. Такое количество смертей связано с тем, что в круизы часто отправляются пожилые люди.

В сентябре 2023 года молния убила двух человек , отдыхавших на туристическом пляже Аквила в мексиканском штате Мичоакан.

Путешествия Корабли Блогеры TikTok
21 февраля 2024, 15:48
Провоцирующий жаркое лето Эль-Ниньо прекратится в апреле
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Феномен Эль-Ниньо, который мог вызвать самое жаркое лето в истории наблюдений, прекратится в апреле. Температуры начнут снижаться, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова привело РИА «Новости».

Во второй половине года с большей долей вероятности наступит «холодная» фаза океанических течений, подчеркнул специалист.

«Начиная с апреля Эль-Ниньо прекращается. То есть температура воды на востоке Тихого океана начнется понижаться до нормы», - отметил он.

Расчеты свидетельствуют о том, что во втором полугодии 2024 года наступит фаза Ла-Нинья, добавил Вильфанд. Особенность смены фаз океанских течений заключает в том, что при Эль-Ниньо тепло идет из океана в атмосферу, а при Ла-Нинья - наоборот.

Ранее синоптики заявили, что грядущее лето может стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Эксперты прогнозировали повышение температуры воздуха в июне на семь градусов выше нормы.

Погода Роман Вильфанд Климат
16 февраля 2024, 23:39
Как нельзя лечить геморрой. Картошку нашли в заднем проходе пациента в Подмосковье
Pxhere
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Врачам из Ступина пришлось доставать 15-сантиметровую картофелину из прямой кишки пациента. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В подмосковную больницу мужчину привезли с обострением геморроя. Но медиков ждал сюрприз: при осмотре они нашли корнеплод в заднем проходе госпитализированного.

Заведующий хирургическим отделением Сергей Богдашкин пояснил, что при очередном осложнении мужчина вспомнил про народные методы лечения заболевания. Считается, что облегчение дает поставленная из сырого картофеля свеча.

«В данном случае пациент воспользовался целым картофелем», - подчеркнул Богдашкин.

По его словам, корнеплод оказался довольно крупным - приблизительно 15 на 10 сантиметров - и вполне мог послужить причиной острой кишечной непроходимости.

Чтобы извлечь картофелину, мужчине пришлось назначить операцию. Пациент хорошо перенес хирургическое вмешательство - скоро его выпишут.

После этого случая врачи напомнили, что любое заболевание требует квалифицированной медицинской помощи, а лечение народными методами чревато серьезными последствиями.

В Новокузнецке врачи достали из заднего прохода пациента палку ливерной колбасы. Ее тоже удалось извлечь без каких-либо негативных последствий.

Больницы Врачи Ступино
15 февраля 2024, 23:07
Одетого в ушанку Такера Карлсона заметили за признанием в любви к России
РИА «Новости»
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На одном из небоскребов в центре Нью-Йорка разместили баннер с изображением Такера Карлсона в шапке-ушанке, который как будто признается в любви к России. Внимание на это обратило Ura.ru.

На опубликованной в Telegram-канале издания видеозаписи, взятой из соцсети X (бывший Twitter), на высотке на Таймс-сквер появилось изображение американского журналиста, которое сопроводили вопросом, что такое любовь.

«Любовь - это Россия», - указали на баннере с Карлсоном. Кто именно его разместил, неизвестно.

Журналисту действительно понравилась Москва - он восхищался ценами на продукты в столичных магазинах и царящей в метро чистотой. Карлсон также признался, что город оказался гораздо приятнее любого населенного пункта в его родной стране.

«Москва <...> намного чище , безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда и услуги лучше, чем в любом городе США», - заявил он во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

США Россия Такер Карлсон Москва Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
10 февраля 2024, 13:52
«У меня не было слов». Испанка провела 500 дней в пещере и вышла счастливой
Unsplash
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Испанка Беатрис Фламини по собственной воле провела полтора года в пещере Эль-Регерильо. Она решила побить рекорд сербского спелеолога Милютина Вельковича, который в конце 1960-х находился в пещере 464 дня. Историю отважной женщины опубликовал The New Yorker.

Выйдя из пещеры, женщина выглядела счастливой и заявила журналистам, что отлично провела время. Правда, через месяц она отметила, что никому не посоветует повторять этот опыт, и почему-то запретила ученым использовать свои данные в исследованиях.

Беатрис Фламини росла в Мадриде и с детства любила одиночество, проводила много времени в своей спальне, где читала куклам книги и «учила» их истории и математике.

Взять рюкзак и пойти в горы С пещерами она впервые познакомилась вместе с подругой, обучаясь на спортивного инструктора. Она признавалась, что влюбилась в Эль-Регерильо - пещеру с гравюрами эпохи палеолита.

«Мы пробыли там до воскресенья и вышли только потому что у нас были занятия и работа. <…> У меня не было слов, чтобы выразить то, что я чувствовала», - рассказывала испанка.

В 40 лет женщина, будучи весьма успешной по общепринятым меркам, испытала экзистенциальный кризис. У нее были свой дом, любимый мужчина, востребованная профессия, но Беатрис стала задаваться вопросом, что хотела бы сделать со своей жизнью до того, как она закончится. Ответ был небанальным: «Взять рюкзак и пойти жить в горы».

Фламини переехала в Сьерра-де-Гредос в центральной Испании и стала работать смотрителем в горном приюте, освоила навыки извлечения людей из глубоких расщелин, оказания первой помощи. В какой-то момент женщина перестала возвращаться домой и начала жить в автофургоне, зимой отогревалась небольшой печкой и, когда не работала, куталась в одеяла, читала и спала.

Некоторое время она думала о том, чтобы отправиться в пустыню Гоби в Монголии, но в итоге изменила планы.

Шестнадцать месяцев одиночества В 2020 году Фламини поселилась в заброшенном ските в горах Каталонии. А 20 ноября 2021 года попрощалась со всеми до апреля-мая 2023-го и спустилась в пещеру на юге страны, оказавшись на 70 метров под землей, в рамках проекта Timecave. Ученые хотели выяснить, как длительное погружение под землю повлияет на биологические часы человека. Женщине поставляли еду и воду, при этом не взаимодействуя с ней.

Через 300 дней Беатрис пришлось ненадолго выйти по техническим причинам из-за поломки роутера, через который она связывалась с исследователями, но даже в те несколько дней она была в палатке и ни с кем не общалась. Фламини уверяет, что в пещере ей никогда не было плохо. И без полноценного общения с людьми она обошлась в общей сложности 16 месяцев. О результатах исследования ученых информации пока нет.

Исследования Ученые Испания

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