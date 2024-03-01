«Не хватило мест в морге». Певица рассказала страшную правду о бесплатном мороженом на круизных лайнерах

Раньше певица работала на круизных лайнерах в Средиземном море. Она уверяет, что бесплатное мороженое пассажирам раздают в том случае, если нужно быстро освободить место в холодильнике.

«Если команда внезапно предоставляет пассажирам кучу мороженого, это часто происходит потому, что на корабле умерло больше людей, чем есть места в морге», - заявила блогер.

По словам Такер, она работала на лайнере на три тысячи пассажиров. На корабле был морг на семь мест, и если во время круиза умирал восьмой пассажир, экипаж срочно освобождал холодильник. Певица уточнила, что обычно за время путешествия умирает от четырех до 10 человек. Такое количество смертей связано с тем, что в круизы часто отправляются пожилые люди.

В сентябре 2023 года молния убила двух человек , отдыхавших на туристическом пляже Аквила в мексиканском штате Мичоакан.