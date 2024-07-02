«Не факт, что не сломается». Автоподборщик научился оценивать карму машин

«Исполняю просьбы клиентов. Практикую это уже пару лет, клиентов достаточно много. Никогда еще не ошибался», - сказал он.

Мужчина зарабатывал автоподбором достаточно долгое время, но спрос на проверку кармы, по его словам, появился относительно недавно. Андрей заявил, что сами клиенты просили проверить не только техническое состояние машин, но и тонкие материи.

«Понимаете, даже если автомобиль новый, не факт, что не сломается в будущем, с ним не случится ДТП или что-то не выйдет из строя. Об этом можно узнать, только заглянув в будущее этой машины», - заявил специалист.

В своей работе он использовал разные инструменты - например, маятник. По словам Андрея, по итогам диагностики покупатели принимали решение.

«Что на судьбе каждой машины написано, никто не скажет. Нужно смотреть в будущее маятником, доской. Нужно проверить судьбу автомобиля, его кармический путь, чтобы понимать, стоит его брать или нет», - сказал он.

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