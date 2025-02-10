Названы слова, способные убить любовь. Историями поделились оставшиеся без пары россияне

Читательница по имени Елена рассказала, что ушла от возлюбленного, когда узнала о любовнице. Мужчина оправдался тем, что не знал, достаточно ли нынешняя избранница хороша и готова ли она сделать его смыслом своей жизни.

Еще историей поделился другой читатель. Он познакомился с бывшей девушкой в Сети. Отношения продлились год. Однажды спутница призналась, что если бы впервые увидела его на улице, то сразу бы отшила, потому что ей нравятся высокие и широкоплечие парни. Эта фраза задела мужчину, после душевного разговора их союз распался.

«Я рассталась, когда мне сказали, что я должна что-то делать, чтобы заслужить поддержки, заботы и простого ощущения, что я хорошая и милая», - рассказала другая читательница.

Подписчица Татьяна бросила мужа после его неосторожной фразы маленькому сыну. Мужчина сказал, что когда тот вырастет, то они вместе «по бабам» будут ходить.