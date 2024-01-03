03 января 2024, 02:06

Названо число способных предсказывать будущее людей

Читайте нас в: Google Новости

Политолог Филипа Тетлок выяснил, что около 2% людей могут давать прогнозы на будущее гораздо лучше остальных. Результаты исследования американского ученого изучило РИА «Новости».

Тетлок заинтересовался прогнозированием в конце 1980-х, когда мир стоял на пороге ядерной войны. Политолог задавал экспертам по поводу будущего руководства СССР и так далее. Версий прозвучало много, но никто из них не предвидел распад Советского Союза.

В 2002 году американская разведка совершила серьезную ошибку в оценке оружия массового поражения в Ираке. Тетлок стал выяснить, в чем причина неудачи.

В течение нескольких лет он проводил турниры, в ходе которых группы экспертов делились прогнозами политических событий. В итоге, выяснилось, что примерно 2% людей могут делать предсказания лучше других.

Ученый назвал их суперпрогнозистами. Причем ими могут быть не только специалисты в области политики или бизнеса. Важно, что такие люди умеют собирать и анализировать информацию, избегая когнитивных искажений, отметил Тетлока.

Ранее обнародовали очередное предсказание бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Он утверждал, что в 2024 году США закончат свое существование.

США Ученые
02 января 2024, 17:46
Стало известно, сколько людей способны предвидеть будущее
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Около 2% людей способны давать прогнозы на будущее гораздо лучше, чем остальные. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование американского политолога Филипа Тетлока.

Ученый заинтересовался прогнозированием будущего еще в 1980-х. Тетлок заметил, что абсолютно никто не сумел предсказать распад Советского Союза, и начал проводить турниры, где различные группы экспертов давали свои предсказания на политические события.

Со временем он выяснил, что около 2% людей способны давать прогнозы гораздо лучше остальных. Тетлок назвал их суперпрогнозистами.

По мнению политолога, этими людьми являются необязательно представители сферы политики. Ими могут стать бизнесмены или преподаватели, главный навык - умение анализировать информацию, а также избегать когнитивных искажений и предрассудков.

Также Тетлок выяснил, что способности к прогнозированию можно развивать с помощью психологических тренингов, а работа в группе станет максимально эффективной.

Ранее футуролог Данила Медведев объяснил, почему не стоит верить предсказаниям известной прорицательницы Ванги.

Исследования Ученые
31 декабря 2023, 15:58
Российский космонавт украсил МКС елкой и необычной новогодней гирляндой
Роскосмос
Читайте нас в: Google Новости
Космонавт Константин Борисов смог создать новогоднюю атмосферу даже в космическом модуле, находящемся в 400 километрах от Земли. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, которая опубликовала видеозапись с МКС.

Борисов показал свое рабочее пространство на видео и продемонстрировал оригинальные праздничные игрушки на липучках, легко прикрепляющиеся к шумоподавляющим матам.

«У нас также нашлась в закромах настоящая новогодняя елка. Подписано, что это ручная работа. Она очень классно звенит», - отметил Борисов.

Космонавт повесил в модуле настоящую новогоднюю гирлянду с арабскими мотивами.

«Такие маленькие радости: игрушки, колпак, который в космосе торчит все время вверх создают атмосферу праздника. Действительно, настроение теперь стало новогодним», - добавил он.

Борисов поздравил россиян с наступающим Новым годом и передал им привет с МКС.

Ранее с новогодним обращением выступил президент Владимир Путин. Поздравление российского лидера первыми увидели жители Камчатки и Чукотки.

Космонавт Константин Борисов смог создать новогоднюю атмосферу даже в космическом модуле, находящемся в 400 километрах от Земли. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса , которая опубликовала видеозапись с МКС.

Праздники МКС Космонавты Космос Новый год
26 декабря 2023, 21:43
Стало известно, чем будут угощать участников неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Дружеский обед глав государств — участников СНГ начался после начала неформального саммита в Голубом зале Константиновского дворца. В Telegram-канале «Пул Первого» опубликовали меню с мероприятия.

В список блюд входит: сельдь под шубой, пельмени с камчатским крабом, шербет из облепихи, стерлядь томленая с овощами и икорным соусом или оленина с каштановым пюре и черной смородиной. Также гостям предложили яблочный рулет с мороженым из ряженки.

Кроме этого, авторы канала показали снимки с неформального саммита. На них видно хозяина мероприятия - российского президента Владимира Путина, а также его коллег из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Судя по фотографии, обеденный стол украсили в новогоднем стиле.

На неформальной встрече Путин заявил, что Россия будет вместе с партнерами трудиться над расширением расчетов в национальных валютах в рамках СНГ. По его словам, это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет государств.

Дружеский обед глав государств - участников СНГ начался после начала неформального саммита в Голубом зале Константиновского дворца. В Telegram-канале «Пул Первого» опубликовали меню с мероприятия.

Саммиты Еда Питание Россия Владимир Путин Рестораны
24 декабря 2023, 16:06
Цена визитки Путина перед аукционом в Петербурге достигла 200 тысяч рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ставка на визитную карточку российского президента Владимира Путина времен его работы в 1990-е годы в Ленинградском горсовете народных депутатов за пять часов до старта проведения электронного аукциона в Санкт-Петербурге поднялась до 200 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные аукционной площадки.

Визитную карточку Путина в должности советника по международным связям выставили на аукцион, который стартует в 17:00.

На этой визитке несколько телефонных номеров Путин подписывал лично, уточнили в описании лота. Неделей ранее максимальная ставка лота поднялась до 2,8 тысячи рублей при стартовой стоимости в одну тысячу рублей, а уже в начале текущей недели ставка поднялась до 120 тысяч рублей.

В 2009 году Путин в должности главы правительства принял участие в написании картины «Узор», которую после этого продали на благотворительном аукционе за 37 миллионов рублей.

Аукционы Владимир Путин

Новости по теме