Назойливая летучая мышь оккупировала квартиру и терроризировала москвичей

Супруги Адисак Сидао и Савитри Сангджан в Бангкоке приготовили на ужин улиток мело и нашли в одной из них редкую жемчужину весом 1,91 карата. Они смогут выручить за нее до 500 тысяч бат (более 1,3 миллиона рублей), сообщил The Thaiger.

Тайцы купили на рынке два килограмма моллюсков и приготовили их на ужин. Доедая, мужчина наткнулся в улитке на что-то твердое. Сначала он принял это за камень, но потом вспомнил о существовании жемчужин мело и почитал о ней в интернете.

Неделю спустя супруги отнесли находку в специализированную компанию. Экспертиза показала, что им попалась овальная белая жемчужина весом 1,91 карата. Специалисты выдали сертификат о ее подлинности.

Этот случай стал для пары настоящим чудом. Дело в том, что 29-летний Адисак Сидао работает прорабом, 27-летняя Савитри Сангджан - рядовой сотрудницей компании, а стоимость принадлежащей им жемчужины может достигать 500 тысяч бат.

Уральские шахтеры нашли на глубине 260 метров изумруд весом 1,6 килограмма. Его стоимость оценили в 32 миллиона рублей.