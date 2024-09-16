Назойливая летучая мышь оккупировала квартиру и терроризировала москвичей
Назойливая летучая мышь облюбовала московскую квартиру на улице Ухтомского Ополчения. Как сообщил источник 360.ru, незваную гостью долго не могли выгнать.
Сначала на вызов приехали спасатели. По всей видимости, они поймали и выпустили животное на волю. Но летучая мышь снова вернулась в понравившуюся квартиру. Никто из жильцов не пострадал.
Минувшим летом жильцы одного из домов в центре Москвы боялись выйти в подъезд из-за летучей мыши. Москвичи позвонили в экстренные службы, но помощь спасателей не потребовалась - ночную хищницу поймала женщина.