Мясные бургеры в России подорожали на 58% за пять лет

Аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» уточнили агентству, что в среднем говяжий бургер в общепите в первом квартале этого года можно было купить за 304 рубля, тогда как в 2019 году их цена составляла 193 рубля.

Бургер с рыбной начинкой за то же время подорожал на 57%, достигнув стоимости в 297 рублей. Куриный бургер подскочил в цене на 39% с 2019 года, сейчас его можно приобрести за 234 рубля.

Тем временем диетолог Александра Разаренова порекомендовала более полезный вариант бургера. В частности, она предложила заменить булки на листья салата.