Мужчина в Индии попросил родственников остановить собственные похороны
В Индии мужчина узнал о собственных похоронах, организованных из-за кражи телефона. Об этом сообщило издание ETV Bharat.
Местный житель Эллаппа устроился носильщиком в городе Тандур и остался там на несколько дней. Мужчина ушел с работы и уснул на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Его новый знакомый украл деньги и мобильный телефон, но погиб той же ночью.
«По данным устройства полиция предположила, что погибшим был Эллаппа, и уведомила об этом его родственников», - отметили авторы материала.
Члены семьи не смогли опознать тело из-за его состояния и организовали похороны. Эллаппа узнал об этом, позвонил родственникам и попросил отменить собственные похороны.
Подобное произошло в марте в Свердловской области. Медики перепутали пациенток и отдали родственникам тело чужой бабушки.