25 июня 2024, 23:31

Мужчина в Индии попросил родственников остановить собственные похороны

Unsplash
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В Индии мужчина узнал о собственных похоронах, организованных из-за кражи телефона. Об этом сообщило издание ETV Bharat.

Местный житель Эллаппа устроился носильщиком в городе Тандур и остался там на несколько дней. Мужчина ушел с работы и уснул на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Его новый знакомый украл деньги и мобильный телефон, но погиб той же ночью.

«По данным устройства полиция предположила, что погибшим был Эллаппа, и уведомила об этом его родственников», - отметили авторы материала.

Члены семьи не смогли опознать тело из-за его состояния и организовали похороны. Эллаппа узнал об этом, позвонил родственникам и попросил отменить собственные похороны.

Подобное произошло в марте в Свердловской области. Медики перепутали пациенток и отдали родственникам тело чужой бабушки.

Индия Мужчины
22 июня 2024, 19:49
Православным рассказали, как вымолить душу покойника из ада
РИА «Новости»
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Человек может вымолить душу усопшего из ада при условии, что при жизни тот был верующим и стремился к добрым делам. Об этом священнослужители Русской православной церкви рассказали в статье для дзен-канала «Святые места».

В обращении к верующим батюшки раскрыли свое видение возможности спасения душ, попавших в ад. По их мнению, вымолить их возможно, но молитва должна быть искренней и регулярной.

Спасти из геенны огненной можно души умерших, которые при жизни верили в Бога и стремились вести праведную жизнь, не совершая ошибок. Еще одним условием является то, что почивший должен был посещать храм и соблюдать религиозные обряды.

Не все души можно спасти с помощью молитв. К ним отнесли тех, кто сознательно не стремился к исправлению или отвергал любыми способами Церковь. По словам священнослужителей, эти люди сделали выбор вопреки божественному провидению.

Священник Конюхов ранее объяснил, как правильно поминать усопших в Троицкую субботу.

В этот день читают особенные молитвы, которые в том числе посвящены поминовению.

Священники РПЦ
22 июня 2024, 13:27
Российские туристы отдохнули в гробах в Таиланде
Global Look Press
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Туристы из России в Таиланде готовы платить сумму, эквивалентную восьми тысячам рублей, за то, чтобы поспать в гробу под пение монахов. Называется этот ритуал «похороны неудач», сообщил Mash.

Процесс выглядит следующим образом: людям связывают руки и кладут в гроб, затем монахи читают молитвы, проводят необходимые обряды, читают благословение.

Все это должно помочь человеку очиститься и многое переосмыслить, уверяют монахи.

По словам путешественников из России, во время таких «похорон» можно неплохо отдохнуть, потому что лежать надо восемь часов, отметил канал.

Авторы сообщения в шутку предположили, что это может быть неплохим способом борьбы с похмельем для туристов, которые перебарщивают с алкоголем в отпуске.

Таиланд
18 июня 2024, 13:53
«Думал, уши сломаются». Путин рассказал о страхе перед морозами Якутии
РИА «Новости»
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Зимние морозы в Якутии серьезно напугали президента России Владимира Путина во время первой поездки в республику. Об этом глава государства рассказал на встрече со специалистами, работающими на Дальнем Востоке. Видео с рассказом президента опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

О планах Путина посетить Якутию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал еще в конце апреля. Сам глава государства жаловался журналистам, что не смог полететь в регион зимой. Президент пояснил, что ему отказали пилоты, которые испугались сажать самолет при эффекте тумана , который появляется при замерзающем воздухе.

Авторы Telegram-канала «Вы слушали Маяк» опубликовали кадры первой поездки Путина в Якутию в январе 2006 года. На кадрах видно, что глава государства находился на улице без шапки, а голову покрывал капюшоном парки.

Путин признался, что, когда оказался на улице при температуре -50, боялся за свои уши. Главе государства казалось, что они отвалятся.

«Я помню, зимой приезжал, минус 50. До ушей боялся дотрагиваться - думал, сломаются. Но ничего!» - рассказал Путин.

Якутия Россия Владимир Путин
18 июня 2024, 12:07
Приземление Путина в Якутии выдали за визит в КНДР
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин утром 18 июня в преддверии визита в КНДР прилетел с рабочим визитом в Якутию. Американский телеканал Sky News по ошибке представил его приземление в Якутске за прибытие в Пхеньян, сообщил RT.

Видео показали в эфире телеканала. Самолет Путина приземлился на взлетно-посадочной полосе. Президент спустился по трапу, пожал встречающим руки и сел в машину. Журналисты представили это как срочную новость о второй с 2000 года поездке президента в Северную Корею.

Эти же кадры опубликовала пресс-служба Кремля. Утром Путин прилетел в Якутск и вместе с главой региона Айсеном Николаевым посетил выставку IT-индустрии в креативном кластере «Квартал труда».

«Известия» сообщили, что он встретится с участниками программ «Муравьев-Амурский 2030», «Земский учитель» и «Земский доктор», учащимися Высшей школы музыки имени Босикова.

Визиты президента в КНДР и Вьетнам состоятся 18 и 19 июня. Путин обсудит с лидерами стран международное сотрудничество.

Якутия Журналистика КНДР Владимир Путин

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