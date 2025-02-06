Мужчина катал в тележке воображаемого друга в Южном Бутове

Москвич разгуливал с тележкой из магазина на улице Адмирала Лазарева у дома № 63, корпус 1. На место попросили вызвать полицию - друг заявителя якобы залез в тележку и не смог выбраться.

«Мужчина в неадекватном состоянии катает с собой тележку с воображаемым другом, в тележке ничего нет», - сообщил источник.

Ранее в Москве неадекватный пассажир такси напал на водителя. Судя по всему, злоумышленник был пьян. Он хватал таксиста за горло и пытался вырвать руль со словам: «Хочешь, вместе умрем?». Затем пассажир потребовал остановить машину, достал раскладной нож и заявил, что не знает, как убрать лезвие.