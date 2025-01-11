Мурманчане попрощались с полярной ночью
Жители Мурманска встретили первый в 2025-м году рассвет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Глава региона опубликовал ролик, на котором запечатлено восходящее солнце. Оно окрасило небо над склоном в красно-оранжевый оттенок.
«Официально: полярная ночь позади», - подписал Чибис.
Продолжительность светового дня 11 января составила 54 минуты, сообщил aif.ru. Полярная ночь началась на широте Мурманска 2 декабря. Теперь световой день начнет увеличиваться.
День зимнего солнцестояния на Северном полушарии приходится на 21 декабря. Это самый короткий световой день в году - в Москве он длился семь часов. В Полярных Зорях Мурманской области продолжительность светового дня составила 17 минут 32 секунды. Южное полушарие в этот день встретило астрономическое лето.