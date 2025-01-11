Мурманчане попрощались с полярной ночью

Китайская компания Roborock представила новый робот-пылесос Saros Z70, который может не только бороться с пылью, но и собирать с пола носки и другие мелкие предметы. Также устройство запрограммировали складывать собранные вещи в указанное место, сообщило издание Путеводитель Тома.

По данным издания, на публике новый пылесос показал не безупречные, но впечатляющие результаты. Оснащенная камерой разработка может поднимать предметы весом до 300 граммов. Пока устройство распознает только обувь и носки, но в будущем разработчики хотят расширить функционал.

Создатели оснастили новинку функцией видеосвязи, патрулирования и распознавания домашних животных. Мощность пылесоса составляет 22 тысячи паскалей при высоте всего восемь сантиметров.

Ранее китайские инженеры создали портативные атомные часы. Их разработали для военных целей - они помогут настраивать синхронную работу радаров, сообщил Ura.ru. Такие часы не теряют точность даже в полевых условиях.