29 июня 2024, 15:58

Можно добавлять в коктейли. Ученые создали инновационный рассол от плохого самочувствия

Freepik
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Российские ученые разработали формулу уникального рассола, который поможет не только снять симптомы похмелья, но и придаст сил спортсменам для тренировок. Об этом сообщил RT.

Рецептуру чудо-напитка разработали специалисты Российского биотехнологического университета. Изобретенный ими рассол восстанавливает электролитный баланс и восполняет недостаток витаминов и солей. Ученые рассказали изданию, что напиток избавит от плохого самочувствия.

Эксперты не только сделали рассол полезным, но и доработали его вкусовые качества с помощью специй. Напиток рекомендовали принимать спортсменам до или после тренировок для повышения работоспособности. По словам специалистов, рассол даже можно добавлять в коктейли.

Ранее Центр имени Гамалеи разработал новый препарат от ботулизма на основе моноканальных антител. Минздрав одобрил клинические испытания лекарства. На доклиническом этапе разработка показала свою эффективность.

Болезни Ученые Продукты
28 июня 2024, 19:13
«Шаурма — самая прикольная», Диетолог рассказала страшную правду о фастфуде
Unsplash
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Шаурма может быть как полезным и сбалансированным блюдом, так и причиной серьезных отравлений. Подробно об этом 360.ru рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Она подчеркнула, что несмотря на наличие лаваша и жирного соуса, шаурма содержит и полезные продукты - мясо и овощи.

«Там есть белок и там есть овощи. Это делает [блюдо] более сбалансированным, насколько это возможно. Пропорции там, с точки зрения соотношения клетчатки, свежих овощей, белков и углеводов сложных, близкое к идеальному», - уточнила врач.

Дианова добавила, что шаурма является вполне сбалансированным блюдом, если его правильно приготовить. Оно не нанесет такого вреда фигуре, как некоторые виды фастфуда.

«С точки зрения диетологии, шаурма - самая прикольная. Я ем шаурму, и у меня нет проблем с весом. Но я ем только в определенном одном месте постоянно, уже много-много лет», - подчеркнула специалист.

Она предупредила, что у шаурмы совсем маленький срок реализации - всего два часа. Она также посоветовала не брать готовую продукцию и следить за тем, чтобы блюдо делали при покупателях.

«Она безумно опасна с точки зрения эпидемиологии. Даже тем же хот-догом не так просто отравиться - его не готовят заранее, а делают по факту», - рассказала Дианова.

Опасность возникает из-за того, что в шаурме смешивается горячее мясо, сырые овощи и большое количество влажной среды в виде разных соусов. В результате в блюде может мгновенно вырасти число бактерий, объяснила диетолог.

«Все, что стоит больше двух часов на температуре, становится безумно опасным. <…> Не везде соблюдаются гигиенические нормы приготовления, хранения и утилизации исходного сырья», - заключила она.

Ранее Роскачество сообщило о разработке ГОСТа на шаурму. Производителям после введения норм придется гарантировать качество блюда с момента приема сырья.

Болезни Питание Врачи Россия Продукты Рестораны
25 июня 2024, 23:31
Мужчина в Индии попросил родственников остановить собственные похороны
Unsplash
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В Индии мужчина узнал о собственных похоронах, организованных из-за кражи телефона. Об этом сообщило издание ETV Bharat.

Местный житель Эллаппа устроился носильщиком в городе Тандур и остался там на несколько дней. Мужчина ушел с работы и уснул на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Его новый знакомый украл деньги и мобильный телефон, но погиб той же ночью.

«По данным устройства полиция предположила, что погибшим был Эллаппа, и уведомила об этом его родственников», - отметили авторы материала.

Члены семьи не смогли опознать тело из-за его состояния и организовали похороны. Эллаппа узнал об этом, позвонил родственникам и попросил отменить собственные похороны.

Подобное произошло в марте в Свердловской области. Медики перепутали пациенток и отдали родственникам тело чужой бабушки.

Индия Мужчины
22 июня 2024, 19:49
Православным рассказали, как вымолить душу покойника из ада
РИА «Новости»
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Человек может вымолить душу усопшего из ада при условии, что при жизни тот был верующим и стремился к добрым делам. Об этом священнослужители Русской православной церкви рассказали в статье для дзен-канала «Святые места».

В обращении к верующим батюшки раскрыли свое видение возможности спасения душ, попавших в ад. По их мнению, вымолить их возможно, но молитва должна быть искренней и регулярной.

Спасти из геенны огненной можно души умерших, которые при жизни верили в Бога и стремились вести праведную жизнь, не совершая ошибок. Еще одним условием является то, что почивший должен был посещать храм и соблюдать религиозные обряды.

Не все души можно спасти с помощью молитв. К ним отнесли тех, кто сознательно не стремился к исправлению или отвергал любыми способами Церковь. По словам священнослужителей, эти люди сделали выбор вопреки божественному провидению.

Священник Конюхов ранее объяснил, как правильно поминать усопших в Троицкую субботу.

В этот день читают особенные молитвы, которые в том числе посвящены поминовению.

Священники РПЦ
22 июня 2024, 13:27
Российские туристы отдохнули в гробах в Таиланде
Global Look Press
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Туристы из России в Таиланде готовы платить сумму, эквивалентную восьми тысячам рублей, за то, чтобы поспать в гробу под пение монахов. Называется этот ритуал «похороны неудач», сообщил Mash.

Процесс выглядит следующим образом: людям связывают руки и кладут в гроб, затем монахи читают молитвы, проводят необходимые обряды, читают благословение.

Все это должно помочь человеку очиститься и многое переосмыслить, уверяют монахи.

По словам путешественников из России, во время таких «похорон» можно неплохо отдохнуть, потому что лежать надо восемь часов, отметил канал.

Авторы сообщения в шутку предположили, что это может быть неплохим способом борьбы с похмельем для туристов, которые перебарщивают с алкоголем в отпуске.

Таиланд

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