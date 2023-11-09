Москвичи смогут увидеть затмение Венеры 9 ноября

Осенью 2023-го наблюдать Венеру особенно легко: планета восходит задолго до рассвета и поднимается на большую высоту над горизонтом. У нее яркий блеск, по которому светило легко узнать.

«9 ноября 2023 года Венера скроется за Луной на 1 час 12 минут 32 секунды - произойдет затмение Венеры Луной или, как называют это явление астрономы, покрытие Венеры Луной», - рассказали в ведомстве.

За год это будет уже второе покрытие планеты Луной, первое наблюдали 24 марта. Затмение Венеры можно увидеть в западной части России, Европе, Шпицбергене, Гренландии, Африке и Азии.

В столице смотреть за исчезновением Венеры нужно в 13:02 по московскому времени, даже при дневном свете. Вновь она вернется в поле зрения в 14:15. Увидеть планету можно при дневном свете и на небольшой высоте над западным горизонтом - в 9,5 градуса.

Ранее россияне увидели лунное затмение 28 октября.