09 ноября 2023, 09:52

Москвичи смогут увидеть затмение Венеры 9 ноября

Freepik
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В четверг, 9 ноября, Венера скроется за Луной более чем на час. При хорошей видимости затмение можно будет посмотреть в западной части России. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

Осенью 2023-го наблюдать Венеру особенно легко: планета восходит задолго до рассвета и поднимается на большую высоту над горизонтом. У нее яркий блеск, по которому светило легко узнать.

«9 ноября 2023 года Венера скроется за Луной на 1 час 12 минут 32 секунды - произойдет затмение Венеры Луной или, как называют это явление астрономы, покрытие Венеры Луной», - рассказали в ведомстве.

За год это будет уже второе покрытие планеты Луной, первое наблюдали 24 марта. Затмение Венеры можно увидеть в западной части России, Европе, Шпицбергене, Гренландии, Африке и Азии.

В столице смотреть за исчезновением Венеры нужно в 13:02 по московскому времени, даже при дневном свете. Вновь она вернется в поле зрения в 14:15. Увидеть планету можно при дневном свете и на небольшой высоте над западным горизонтом - в 9,5 градуса.

Ранее россияне увидели лунное затмение 28 октября.

Космос Москва 2023
05 ноября 2023, 15:20
Немецкие туристы установили мировой рекорд по распитию пива
Unsplash
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Туристы из Германии во время отдыха в Испании выпили 1254 бутылки пива за три часа, обновив мировой рекорд. Об этом сообщило издание Oddity Central.

В соревновании участвовали всего 55 человек, которые вместе отдыхали на Мальорке. Немецкие путешественники решили необычно провести время и отправились в местное питейное заведение.

«Все было организовано, никто не потерял самообладания и не вышел из строя», - похвастался Кай Уве Кахманн, 62-летний бизнесмен и участник мероприятия.

Он добавил, что обычно не выпивает так много пива, поэтому ему пришлось лечь спать раньше обычного - в семь часов вечера. Рекордсмен признался, что на следующий день проснулся без похмелья и чувствовал себя отдохнувшим.

Ранее диетолог Лариса Габдулхакова рассказала о пользе и вреде пива. По ее мнению, напиток лучше потреблять в небольшом количестве - не более 100 миллилитров в неделю. Благодаря полифенолам пиво помогает снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологий. Если дозу увеличить, начнется вредное этиловое влияние на организм, добавила она.

Германия Рекорды Испания Пиво
23 октября 2023, 20:16
Московская делегация приняла участие в выставке-форуме в Дубае
Сайт мэра и правительства Москвы
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Представители Московского урбанистического форума (МУФ) приняли участие в технологическом форуме Gitex Global в Дубае. Об этом сообщили в департаменте градостроительной политики столицы.

Гостями формула стали тысячи человек из десятков стран мира. Во время мероприятия они делились знаниями и опытом - обсуждали идеи по модификации городов с учетом современных технологий.

Генеральный директор АНО «Московский урбанистический форум» Павел Гончаров подчеркнул, что особенно актуально для делегации было обсуждение планов на будущее регионального сотрудничества.

Кроме того, гости изучили идеи о том, как внедрить в мегаполисы искусственный интеллект и разработки цифровых двойников городов, что поддержать и сохранить городское здоровье.

«В частности, обсуждался вопрос международного расширения традиционной премии MUF Community Awards, которая проходит в рамках МУФ. Также участники встречи договорились о совместной проработке развития инкубатора урбан-инициатив на пространстве BRICS, - добавил Гончаров.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что такого рода конгрессы международного масштаба представляют полезный способ для обмена знаниями и опытом.

Ранее стало известно, что семь подмосковных компаний приняли участие в форуме «Сделано в России».

ОАЭ Фестивали Москва 2023
16 октября 2023, 05:59
Искусственный интеллект начал расшифровывать сожженный извержением Везувия древний свиток
Pxhere
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Искусственный интеллект займется «прочтением» содержимого обугленного папируса, который обнаружили в уничтоженном Везувием Геркулануме. С таким запросом обратились ученые университета Кентукки. Об этом сообщила газета The Guardian.

Извержение вулкана уничтожило сотни свитков в библиотеке виллы города. Прочитать кое-что удалось в наше время с помощью искусственного интеллекта.

Об открытии объявил профессор Брент Силс. Он преподает студентам Университета Кентукки информатику. Специалист университета по цифровому восстановлению документов Стивен Парсонс сообщил о первом восстановленном фрагменте, который извлекли из свернутого в рулон и сожженного свитка.

Сначала Силс и его команда «обучили» компьютер чтению начертанных на папирусе букв. Они вывесили на сайте тысячи трехмерных рентгеновских изображений свернутых свитков, а также трех фрагментов папируса.

Двум студентам, американцу Люку Фарритору и немцу Юсефу Надер, независимо друг от друга удалось «прочитать» одно древнегреческое слово, которое означает «пурпурный».

Первым, кто прочитал это слово, был Фарритор. За это он получил премию в 40 тысяч долларов, Надер стал вторым прочитавшим и получил 10 тысяч. После этого началась гонка за то, кто первым сможет прочесть весь текст.

Силс отметил, что пока не известно, о чем идет речь в свитке. Но профессор выразил надежду на то, что в скором времени удастся почесть все, что написано на нем.

Искусственный интеллект История
14 октября 2023, 09:18
Сотрудники Московского зоопарка взвесили недавно родившегося детеныша панды
Соцсети
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Недавно рожденный детеныш панды весит уже почти три килограмма. Об этом сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоосада Светлана Акулова.

По словам Акуловой, точный вес маленькой панды - 2,77 килограмма, а ее длина без хвоста - 40,1 сантиметра. Сам хвост - почти семь сантиметров. Кроме того, осмотр прошел в корзине, а не инкубаторе, - это важный шаг в развитии животного.

«Малышка уже достаточно большая, ее терморегуляция совершенствуется, и она все уверенней себя чувствует на открытом воздухе», - подчеркнула гендиректор.

Детеныша панды выхаживали в инкубаторе. Там было все необходимое для его содержания, в том числе комфортная температура и регулировка влажности воздуха.

На 42-й день жизни панда открыла глазки : она реагирует на свет, еще не видит.

Имя малышке выберут на сотый день после рождения. При этом сотрудники зоосада будут советоваться с представителями китайской стороны. Пока ничего не известно о каких-либо его вариантах.

Животные Зоопарки Москва 2023

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