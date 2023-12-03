Москвичей напугала лиса, забравшаяся под автомобиль в Южном Тушине

По его данным, утром в воскресенье женщина позвонила в экстренные службы, заявив о появившемся диком животном в Южном Тушине в Строительном проезде.

Как пояснил собеседник «360», до этого другая жительница района обращалась с просьбой разыскать сбежавшую лису. В итоге хищница нашлась сама.

Накануне ядовитую змею в доме заметили жители в Южном административном округе Москвы. Агрессивное пресмыкающееся оказалось рядом с людьми в доме № 21 на Чертановской улице. По информации источника, ядовитая змея угрожала жителям.

На днях коты-диверсанты закрыли свою хозяйку на балконе в Москве. Сначала пенсионерка попыталась пробраться в комнату самостоятельно, но у нее ничего не вышло.