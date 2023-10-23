Московская делегация приняла участие в выставке-форуме в Дубае

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Гостями формула стали тысячи человек из десятков стран мира. Во время мероприятия они делились знаниями и опытом - обсуждали идеи по модификации городов с учетом современных технологий.

Генеральный директор АНО «Московский урбанистический форум» Павел Гончаров подчеркнул, что особенно актуально для делегации было обсуждение планов на будущее регионального сотрудничества.

Кроме того, гости изучили идеи о том, как внедрить в мегаполисы искусственный интеллект и разработки цифровых двойников городов, что поддержать и сохранить городское здоровье.

«В частности, обсуждался вопрос международного расширения традиционной премии MUF Community Awards, которая проходит в рамках МУФ. Также участники встречи договорились о совместной проработке развития инкубатора урбан-инициатив на пространстве BRICS, - добавил Гончаров.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что такого рода конгрессы международного масштаба представляют полезный способ для обмена знаниями и опытом.

Ранее стало известно, что семь подмосковных компаний приняли участие в форуме «Сделано в России».