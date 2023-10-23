Московская делегация приняла участие в выставке-форуме в Дубае
Представители Московского урбанистического форума (МУФ) приняли участие в технологическом форуме Gitex Global в Дубае. Об этом сообщили в департаменте градостроительной политики столицы.
Гостями формула стали тысячи человек из десятков стран мира. Во время мероприятия они делились знаниями и опытом - обсуждали идеи по модификации городов с учетом современных технологий.
Генеральный директор АНО «Московский урбанистический форум» Павел Гончаров подчеркнул, что особенно актуально для делегации было обсуждение планов на будущее регионального сотрудничества.
Кроме того, гости изучили идеи о том, как внедрить в мегаполисы искусственный интеллект и разработки цифровых двойников городов, что поддержать и сохранить городское здоровье.
«В частности, обсуждался вопрос международного расширения традиционной премии MUF Community Awards, которая проходит в рамках МУФ. Также участники встречи договорились о совместной проработке развития инкубатора урбан-инициатив на пространстве BRICS, - добавил Гончаров.
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что такого рода конгрессы международного масштаба представляют полезный способ для обмена знаниями и опытом.
Ранее стало известно, что семь подмосковных компаний приняли участие в форуме «Сделано в России».