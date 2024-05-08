Мощная вспышка на Солнце произошла 8 мая

Вспышка длилась с 04:33 до 04:48 часов по московскому времени. Пика она достигла в 04:41.

Метеочувствительные люди на выходных могут ощутить слабость и головные боли. На время стоит пересмотреть свое питание - отказаться от фастфуда, жареных и соленых продуктов в пользу овощей, фруктов, рыбы и нежирного мяса.

Сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина рассказала об усилении геомагнитной активности. В последние несколько дней на Солнце зафиксировали серию довольно мощных вспышек. Однако экстремальной магнитной бури в ближайшее время не предвидится.