Мощная вспышка на Солнце произошла 8 мая
Мощная вспышка на Солнце произошла утром 8 мая. Из-за этого на выходных возможны магнитные бури. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.
Вспышка длилась с 04:33 до 04:48 часов по московскому времени. Пика она достигла в 04:41.
Метеочувствительные люди на выходных могут ощутить слабость и головные боли. На время стоит пересмотреть свое питание - отказаться от фастфуда, жареных и соленых продуктов в пользу овощей, фруктов, рыбы и нежирного мяса.
Сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина рассказала об усилении геомагнитной активности. В последние несколько дней на Солнце зафиксировали серию довольно мощных вспышек. Однако экстремальной магнитной бури в ближайшее время не предвидится.