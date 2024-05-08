08 мая 2024, 10:53

Мощная вспышка на Солнце произошла 8 мая

РИА «Новости»
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Мощная вспышка на Солнце произошла утром 8 мая. Из-за этого на выходных возможны магнитные бури. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

Вспышка длилась с 04:33 до 04:48 часов по московскому времени. Пика она достигла в 04:41.

Метеочувствительные люди на выходных могут ощутить слабость и головные боли. На время стоит пересмотреть свое питание - отказаться от фастфуда, жареных и соленых продуктов в пользу овощей, фруктов, рыбы и нежирного мяса.

Сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина рассказала об усилении геомагнитной активности. В последние несколько дней на Солнце зафиксировали серию довольно мощных вспышек. Однако экстремальной магнитной бури в ближайшее время не предвидится.

Прогноз погоды Погода Магнитные бури Солнце
06 мая 2024, 05:49
«Пакостники!» Три медведя проникли на продуктовую базу на Итурупе
Freepik
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Три медведя пробрались на продуктовую базу на Итурупе. Об этом сообщил Telegram-канал «Sakh.online — новости Сахалина и Курил».

Три медведя пробрались на продуктовую базу на Итурупе. Об этом сообщил Telegram-канал «Sakh.online - новости Сахалина и Курил».

Хищников засняла камера видеонаблюдения. На кадрах медведица и двое медвежат неспешно прогуливались по территории. Животные успели проверить содержимое двух урн. Прогулку медвежьего семейства за кадром прокомментировали двое мужчин.

«Пакостники!» - сказал один из них.

Другой назвал медведей поздними покупателями, добавив, что в урнах нет мороженого.

В конце апреля Daily Star сообщило, что на Хоккайдо японец сумел отбиться от агрессивного медведя , использовав приемы карате. Ему удалось спасти свою жизнь.

Прошлой осенью на Чаяндинском месторождении в Якутии двое рабочих пострадали во время нападения хищника. Мужчины получили многочисленные ранения. Хищника еще около получаса отгоняли, пока не приехал охотник и не застрелил агрессивное животное.

Медведи Россия Животные Продукты
05 мая 2024, 12:42
Mercedes-Benz 190E Evo II бывшего гонщика выставили на продажу в России
Global Look Press
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Дилер из Владивостока намерен продать редкий Mercedes-Benz 190E Evo II 1990 года выпуска. В объявлении на торговой площадке auto.ru он указал стоимость машины в 49,8 миллиона рублей.

По данным продавца, в общей сложности с конвейера вышло примерно 500 машин марки Evo II с агрессивным обвесом, модернизированной подвеской, усиленными тормозами и 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, отдача которого составляет 235 лошадиных сил.

Автор предложения уточнил, что автомобиль раньше принадлежал итальянскому автогонщику Чезаре Пердизе, экс-участнику «Формулы-1». За 34 года машина проехала 28 тысяч километров.

На днях в Москве на Патриарших прудах заметили первый в России Tesla Cybertruck. Водитель автомобиля, разработанного компанией Илона Маска, простоял на парковке около 30 минут, а после уехал по своим делам.

Машины Владивосток
23 апреля 2024, 03:46
«Обязанности: мурчание». В России опубликовали вакансию «кота на новоселье»
Freepik
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Строительная компания в Сочи открыла вакансию кота на новоселье, предложив питомцу, причем всерьез, зарплату в 50 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель застройщика Игорь Гельвер.

Вакансию разместили на одной из интернет-площадок. В объявлении говорится, что компании нужен кот с опытом работы от одного года.

Ему предлагают трудовой договор, вахтовый график и выплаты дважды в месяц. Работа у питомца будет несложная - согласно традициям первым заходить в новое жилье. Зарплата будет рассчитываться из количества таких выездов.

По словам Гельвера, это не шутка. В компании действительно собирают портфолио кандидатов, так как не у всех заказчиков есть коты, чтобы их первыми запустить в дом.

«Они смогут выбрать котика или кошку по фото и описанию характера. От соискателей просим фото, указать кличку и рассказать о характере, повадках и предпочтениях», - пояснил представитель компании.

Гельвер добавил, что ограничений по возрасту животного нет, главное - дружелюбный характер. В компании отобрали уже десять кандидатов и ждут новых соискателей. Раньше фирма обходилась котами сотрудников, но объемы строительства выросли и теперь их на всех не хватает.

Среди обязанностей четырехлапых сотрудников в компании указали соблюдение кошачьих ритуалов: мурлыканье, умывание лапой, весеннее мяуканье, ловля мышей. Из требований: безусловная любовь к хозяевам, хвост трубой, бережное отношение к мебели, умение принимать вальяжные позы и знание кошачьих примет в народном фольклоре.

Ранее вакансию кота-обживателя без вредных привычек открыли в Ярославле.

Сочи Коты Работа Животные Зарплаты
14 апреля 2024, 12:55
Помогать маломобильным пассажирам в столичном метро будут 350 собак-проводников
Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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Специалисты подготовили 350 собак-проводников, которые оказывают помощь пассажирам с ограниченными возможностями в использовании Московского метрополитена. Животных обучили проходить через турникеты пользоваться эскалаторами, а также подавать упавшие вещи.

С начала 2014 года в Московском метрополитене под руководством специалистов из Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) подготовили 350 собак-проводников.

Заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов отметил, что в столице продолжает развиваться безбарьерная среда в городском транспорте по поручению Сергея Собянина.

«Уже более 10 лет под контролем инспекторов ЦОМП в метро проходит обучение собак-проводников, в этом году специальную подготовку пройдут еще 50 животных», - отметил Максим Ликсутов.

Собаки таких пород, как лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточно-европейская овчарка, лучше всего подходят для роли проводников. Они обучаются проходить через турникеты, пользоваться эскалаторами и помогать в случае упавших предметов. Собаки быстро привыкают к шуму и толпам, способны спокойно реагировать на изменения окружающей среды.

Заявку на сопровождение ЦОМП можно оставить на официальном сайте Московского метрополитена, в приложении «Метро Москвы», а также по номеру телефона: 7 495 622-73-41 или 7 800 250-73-41 (звонок бесплатный). Служба работает ежедневно с 05:30 до 01:00.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о вещах, которые забыли пассажиры Большой кольцевой линии за год работы.

Собаки Метро Метро Москвы Максим Ликсутов Москва

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