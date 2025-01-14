14 января 2025, 04:34

Модель Бонни Блю переспала с 1057 мужчинами за день и поставила рекорд

Freepik
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Порномодель британского происхождения Бонни Блю побила мировой рекорд, переспав с 1057 мужчинами за 12 часов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам Блю, она установила мировой рекорд по количеству мужчин, с которыми занималась сексом за один день. До этого в 2004 году порноактриса Лиза Спаркс переспала с 919 мужчинами за 24 часа.

Блю поблагодарила участвующих в этом челлендже мужчин, добавив, что сильно устала, но после этого мероприятия ее кожа выглядит лучше, чем раньше. Модель рассказала, что весь процесс напомнил конвейер, где на мужчину уходило в среднем по 41 секунде.

В ноябре 2024 года Блю планировала полететь в Австралию на бесплатный секс-марафон с выпускниками школ, но при условии, что они разрешат опубликовать контент в интернете. Поездка не состоялась, так как австралийское МВД аннулировало ее гостевую визу.

Ранее в ФРГ представитель партии «Альянс Германии» Бернд Фогель снялся с парламентских выборов из-за скандала, связанного с тем, что он оставлял неприличные комментарии под фотографиями OnlyFans-моделей.

Великобритания Модели Рекорды Мужчины Секс
13 января 2025, 04:31
В Таиланде самый уродливый пляж в мире расчистили для туристов
РИА «Новости»
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Тайские власти навели порядок на пляже, который туристы в шутку называли самым уродливым во всем мире. На Ката Ной расчистили песок от торговых палаток и убрали шезлонги, сообщило издание The Thaiger.

Пляжи Ката и Ката Ной в свое время выглядели словно реклама идеальных тайских курортов. Однако со временем торговцы вынесли прямо к прибою ларьки и палатки, а весь песок заставили платными шезлонгами.

«Пляж Ката уставлен шезлонгами, в некоторых местах по три ряда. Океана даже не видно», - привели журналисты слова одного из местных жителей.

Лишь на прошлой неделе власти приняли меры - теперь торговцам разрешено занимать не более чем 10% территории пляжа. Лежаков стало меньше, проход к воде освободился.

«Я только что вернулся с утреннего сноркелинга в Ката Ной, и мне кажется, что ситуация стала лучше. На пляже четыре или пять зон полностью свободны от шезлонгов», - добавил еще один турист.

Как отмечает издание The Thaiger, усилия властей превратили пляж Ката Ной из «самого уродливого» пляжа в один из самых уютных. Многие путешественники теперь называют его иначе - «райским уголком».

Ранее россиянина задержали на Пхукете за вымогательство.

Отдых Путешествия Туризм Таиланд
11 января 2025, 23:06
Китаец придумал заработок в метро в час пик. Мужчина использовал схему c продажей мест
Unsplash
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Один из жителей Шанхая начал предлагать сидячие места в метро в час пик за пять юаней, то есть примерно за 70 рублей. Оператор метрополитена раскритиковал спекуляцию местами, но юристы, как сообщила газета South China Morning Post (SCMP), законов против такого бизнеса не нашли.

Шанхаец по фамилии Чжоу живет и работает в юго-восточной части города, на краю ветки. В середине декабря он впервые через социальные сети предложил выкупить свое сидячее место в утренние и вечерние часы пик.

Стоимость услуги мужчина выставил в пять юаней, что сопоставимо с ценой одной поездки на метро. Чжоу заявил, что он садится в поезд на конечной станции и может гарантировать покупателю сидячее место.

Услугу у Чжоу купили несколько раз. По его словам, спрос на места стабилен и утром, и вечером. Компания Shanghai Metro, оператор шанхайского метрополитена, выступила с решительным протестом против спекуляции местами.

Однако Ли Да, адвокат из шанхайской юридической конторы, в беседе с SCMP, отметил, что формально Чжоу ничего не нарушал. В Китае нет закона, запрещающего подобное поведение.

Ранее 20-летнюю китаянку не пустили в Гуанчжоу в метро из-за макияжа.

Один из жителей Шанхая начал предлагать сидячие места в метро в час пик за пять юаней, то есть примерно за 70 рублей. Оператор метрополитена раскритиковал спекуляцию местами, но юристы, как сообщила газета South China Morning Post ( SCMP ), законов против такого бизнеса не нашли.

Бизнес Метро Китай
11 января 2025, 20:11
Два месяца в «ледяной могиле». Замерзший в катке iPhone достали и попробовали включить
Unsplash
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Случайно вмерзший в ледяной каток iPhone вернули владельцу. Смартфон пережил восемь недель подо льдом, но затем его удалось включить, сообщил телеканал Fox News.

Ярко-розовый гаджет своей дочери выронил один из рабочих. Еще в ноябре на него вылили 60 тысяч литров воды - iPhone по ошибке оставили на металлическом каркасе катка, а затем заморозили.

Сотрудники развлекательного центра почти сразу заметили смартфон, но достать его не смогли, так как такие работы нарушили бы целостность ледовой структуры. В итоге iPhone стал местной достопримечательностью, извлечь гаджет удалось только после того, как каток закрылся.

Ко всеобщему удивлению, iPhone включился, работает смартфон без сбоев.

«Моя дочь была на седьмом небе от счастья, когда я вернул ей iPhone в полностью рабочем состоянии», - рассказал мужчина, потерявший гаджет.

Историю о замороженном телефоне сообщили новостные агентства по всему миру. В TikTok ролики об этом просмотрели более 10 миллионов раз.

Apple рекламирует iPhone как защищенный от брызг и воды, модель 16 Pro, как утверждают в корпорации, может выдерживать погружение на глубину до шести метров.

Маловероятно, что Apple замораживала iPhone на несколько месяцев, но в прошлом продукции компании удавалось переживать достаточно серьезные нагрузки. К примеру, как писал Appleinsider , в 2021 году iPhone упал в замерзшее озеро. Примерно через 30 дней его удалось извлечь с помощью эхолота и сильного магнита, смартфон работал.

Кроме того, в ноябре 2024 года iPhone одного из туристов на Багамах проглотила тигровая акула. Она быстро поняла, что ошиблась.

Гаджеты Apple Смартфоны iPhone
11 января 2025, 18:03
Мурманчане попрощались с полярной ночью
РИА «Новости»
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Жители Мурманска встретили первый в 2025-м году рассвет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона опубликовал ролик, на котором запечатлено восходящее солнце. Оно окрасило небо над склоном в красно-оранжевый оттенок.

«Официально: полярная ночь позади», - подписал Чибис.

Продолжительность светового дня 11 января составила 54 минуты, сообщил aif.ru. Полярная ночь началась на широте Мурманска 2 декабря. Теперь световой день начнет увеличиваться.

День зимнего солнцестояния на Северном полушарии приходится на 21 декабря. Это самый короткий световой день в году - в Москве он длился семь часов. В Полярных Зорях Мурманской области продолжительность светового дня составила 17 минут 32 секунды. Южное полушарие в этот день встретило астрономическое лето.

Солнце Андрей Чибис Мурманская область

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