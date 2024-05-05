05 мая 2024, 12:42

Mercedes-Benz 190E Evo II бывшего гонщика выставили на продажу в России

Global Look Press
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Дилер из Владивостока намерен продать редкий Mercedes-Benz 190E Evo II 1990 года выпуска. В объявлении на торговой площадке auto.ru он указал стоимость машины в 49,8 миллиона рублей.

По данным продавца, в общей сложности с конвейера вышло примерно 500 машин марки Evo II с агрессивным обвесом, модернизированной подвеской, усиленными тормозами и 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, отдача которого составляет 235 лошадиных сил.

Автор предложения уточнил, что автомобиль раньше принадлежал итальянскому автогонщику Чезаре Пердизе, экс-участнику «Формулы-1». За 34 года машина проехала 28 тысяч километров.

На днях в Москве на Патриарших прудах заметили первый в России Tesla Cybertruck. Водитель автомобиля, разработанного компанией Илона Маска, простоял на парковке около 30 минут, а после уехал по своим делам.

Машины Владивосток
23 апреля 2024, 03:46
«Обязанности: мурчание». В России опубликовали вакансию «кота на новоселье»
Freepik
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Строительная компания в Сочи открыла вакансию кота на новоселье, предложив питомцу, причем всерьез, зарплату в 50 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель застройщика Игорь Гельвер.

Вакансию разместили на одной из интернет-площадок. В объявлении говорится, что компании нужен кот с опытом работы от одного года.

Ему предлагают трудовой договор, вахтовый график и выплаты дважды в месяц. Работа у питомца будет несложная - согласно традициям первым заходить в новое жилье. Зарплата будет рассчитываться из количества таких выездов.

По словам Гельвера, это не шутка. В компании действительно собирают портфолио кандидатов, так как не у всех заказчиков есть коты, чтобы их первыми запустить в дом.

«Они смогут выбрать котика или кошку по фото и описанию характера. От соискателей просим фото, указать кличку и рассказать о характере, повадках и предпочтениях», - пояснил представитель компании.

Гельвер добавил, что ограничений по возрасту животного нет, главное - дружелюбный характер. В компании отобрали уже десять кандидатов и ждут новых соискателей. Раньше фирма обходилась котами сотрудников, но объемы строительства выросли и теперь их на всех не хватает.

Среди обязанностей четырехлапых сотрудников в компании указали соблюдение кошачьих ритуалов: мурлыканье, умывание лапой, весеннее мяуканье, ловля мышей. Из требований: безусловная любовь к хозяевам, хвост трубой, бережное отношение к мебели, умение принимать вальяжные позы и знание кошачьих примет в народном фольклоре.

Ранее вакансию кота-обживателя без вредных привычек открыли в Ярославле.

Сочи Коты Работа Животные Зарплаты
14 апреля 2024, 12:55
Помогать маломобильным пассажирам в столичном метро будут 350 собак-проводников
Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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Специалисты подготовили 350 собак-проводников, которые оказывают помощь пассажирам с ограниченными возможностями в использовании Московского метрополитена. Животных обучили проходить через турникеты пользоваться эскалаторами, а также подавать упавшие вещи.

С начала 2014 года в Московском метрополитене под руководством специалистов из Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) подготовили 350 собак-проводников.

Заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов отметил, что в столице продолжает развиваться безбарьерная среда в городском транспорте по поручению Сергея Собянина.

«Уже более 10 лет под контролем инспекторов ЦОМП в метро проходит обучение собак-проводников, в этом году специальную подготовку пройдут еще 50 животных», - отметил Максим Ликсутов.

Собаки таких пород, как лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточно-европейская овчарка, лучше всего подходят для роли проводников. Они обучаются проходить через турникеты, пользоваться эскалаторами и помогать в случае упавших предметов. Собаки быстро привыкают к шуму и толпам, способны спокойно реагировать на изменения окружающей среды.

Заявку на сопровождение ЦОМП можно оставить на официальном сайте Московского метрополитена, в приложении «Метро Москвы», а также по номеру телефона: 7 495 622-73-41 или 7 800 250-73-41 (звонок бесплатный). Служба работает ежедневно с 05:30 до 01:00.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о вещах, которые забыли пассажиры Большой кольцевой линии за год работы.

Собаки Метро Метро Москвы Максим Ликсутов Москва
13 апреля 2024, 05:03
«Самая счастливая девочка на свете». Панда Катюша позировала перед камерами
РИА «Новости»
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Поклонники панды Катюши снимали на камеру ее игры в вольере, причем малышка никого не стеснялась и свободно позировала им на радость. Видео поделилась в своем Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Самая беззаботная и счастливая девочка на свете», - написала она под роликом.

На кадрах панда вылизывала задние лапки, наблюдая за снимающими ее людьми. Спустя время Катюша сменила положение. Молодая медведица положила голову сначала на бревнышко, а потом на передние лапы.

Панда уже подросла, поэтому вскоре ее переведут в большой вольер павильона «Фауна Китая», где намного больше места для игр.

Ранее директор Московского зоопарка опубликовала видео, на котором малышка пыталась сгрызть большой кусок морковки.

Еще раньше появился ролик, где панда Диндин ловила лапами своего детеныша , мешая ей взобраться на деревянную площадку, чтобы заснуть.

В милом семействе не обходятся и без ссор , пусть их сложно назвать серьезными. На одном из видео панда Катюша пыталась схватить залетевшую в вольер птицу, но мать-медведица схватила ее сначала за хвостик, а потом и полностью подтащила к себе, продолжая удерживать лапами.

Видео Зоопарки Москва Панда Катюша из Московского зоопарка
08 апреля 2024, 05:13
Полное солнечное затмение увидят жители Земли 8 апреля
Freepik
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Полное солнечное затмение случится 8 апреля, продолжительность его максимальной фазы составит 4,5 минуты. Об этом заявили на сайте Московского планетария.

«8 апреля с 19:39 и до 22:55 по московскому времени произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой 1,029 в 21:17 и длительностью четыре минуты 28 секунд при общей продолжительности затмения более пяти часов (с 18:42 до 23:52 по Москве)», - сказано в публикации.

При этом полную фазу не смогут увидеть жители России. Посмотреть на космическое явление получится из США, Мексики и Канады. Также затмение можно будет наблюдать на ряде островов в Тихом и Атлантическом океанах.

Ранее «360» разобрался, как полное солнечное затмение может повлиять на каждый из знаков зодиака. Как рассказала бакалавр астрологии Марина Талиашвили, оно может повлечь за собой переломные моменты в жизни людей. Она посоветовала темпераментным людям постоянно быть начеку и аккуратнее обходиться с окружающими.

Луна Космос Солнце

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