Медведи согнали туристов с тропы в США
Туристам пришлось уйти с тропы, чтобы пропустить медведей в США. Об этом сообщило издание Unofficial Networks.
Группа туристов приехала в Национальный парк Глейшер, который расположен в Скалистых горах. Люди шли по тропе и в какой-то момент заметили медведицу с медвежатами.
Она буквально согнала туристов с тропы вверх по склону. Встреча с медведями закончилась без последствий. Происшествие путешественники сняли на видео.
Ранее в Бурятии медведь напал на туристов.
Напуганные диким зверем мужчины побежали и сорвались со скалы. Один турист погиб на месте, второго доставили в больницу с множественными травмами.
В Магаданской области медведь накинулся на местного жителя , возвращавшегося с рыбалки. Представители Охотнадзора ликвидировали дикого зверя.