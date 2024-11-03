Медведев отшутился от вопроса про инопланетян среди людей
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT шуткой ответил на вопрос журналиста, есть ли инопланетяне на Земле и можно ли их встретить на улице. Он предложил сейчас же провести «некие розыскные работы».
«Может быть, с кого-то покров сорвать - и там появятся такие же персонажи… в этом случае нам с вами придется выхватить пистолеты из-за пояса, для того чтобы отстоять интересы землян», - сказал Медведев.
Медведев также сообщил о своих музыкальных вкусах. В юности он слушал классический рок, затем перешел на джаз, а став старше, начал интересоваться классической музыкой.
Ранее Медведев предрек кандидату в президенты США Дональду Трампу судьбу 35-го американского президента Джона Кеннеди.