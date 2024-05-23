Медведь пришел на участок в Подмосковье и попал на видео

Медведь наведался в деревню Новинки вечером 22 мая. В 21:20 он зашел на один из участков, обнюхал дерево и ушел в неизвестном направлении. Напуганные жители обратились в экстренные службы, начались поиски хищника.

Дикого зверя в населенных пунктах Подмосковья встретили не впервые. Год назад медведь напугал жителей Троицкого административного округа , когда шел в сторону деревни Яковлевское. Очевидцы обратились в департамент природопользования.

В Сахалинской области на острове Итуруп три медведя пробрались на продуктовую базу и проверили урны. Для жителя Еврейской автономной области встреча с животным обернулась смертельным исходом.