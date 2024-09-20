Матвиенко рассказала свой любимый анекдот на женском форуме
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на IV Евразийском женском форуме рассказала свой любимый анекдот про двух дам, которые много разговаривали. Фрагмент выступления показал РБК.
«Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме, и так случилось, что они одновременно вышли за ворота тюрьмы и… Еще два часа проговорили», - рассказала Матвиенко.
Глава Совфеда участвовала в дискуссии «Взгляд на меняющийся мир» в рамках форума.
Выступая на встрече, президент Владимир Путин отметил, что «в российских женщинах раскрывается душа России ». Они обладают красотой, притягательностью, теплотой, милосердием и душевной щедростью.