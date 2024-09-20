20 сентября 2024, 02:46

Матвиенко рассказала свой любимый анекдот на женском форуме

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на IV Евразийском женском форуме рассказала свой любимый анекдот про двух дам, которые много разговаривали. Фрагмент выступления показал РБК.

«Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме, и так случилось, что они одновременно вышли за ворота тюрьмы и… Еще два часа проговорили», - рассказала Матвиенко.

Глава Совфеда участвовала в дискуссии «Взгляд на меняющийся мир» в рамках форума.

Выступая на встрече, президент Владимир Путин отметил, что «в российских женщинах раскрывается душа России ». Они обладают красотой, притягательностью, теплотой, милосердием и душевной щедростью.

Женщины Тюрьмы Россия Валентина Матвиенко
16 сентября 2024, 16:15
Назойливая летучая мышь оккупировала квартиру и терроризировала москвичей
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Назойливая летучая мышь облюбовала московскую квартиру на улице Ухтомского Ополчения. Как сообщил источник 360.ru, незваную гостью долго не могли выгнать.

Сначала на вызов приехали спасатели. По всей видимости, они поймали и выпустили животное на волю. Но летучая мышь снова вернулась в понравившуюся квартиру. Никто из жильцов не пострадал.

Минувшим летом жильцы одного из домов в центре Москвы боялись выйти в подъезд из-за летучей мыши. Москвичи позвонили в экстренные службы, но помощь спасателей не потребовалась - ночную хищницу поймала женщина.

Животные Москва Квартиры
16 сентября 2024, 03:20
Супруги во время ужина случайно нашли жемчужину за 1,3 млн рублей
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Супруги Адисак Сидао и Савитри Сангджан в Бангкоке приготовили на ужин улиток мело и нашли в одной из них редкую жемчужину весом 1,91 карата. Они смогут выручить за нее до 500 тысяч бат (более 1,3 миллиона рублей), сообщил The Thaiger.

Тайцы купили на рынке два килограмма моллюсков и приготовили их на ужин. Доедая, мужчина наткнулся в улитке на что-то твердое. Сначала он принял это за камень, но потом вспомнил о существовании жемчужин мело и почитал о ней в интернете.

Неделю спустя супруги отнесли находку в специализированную компанию. Экспертиза показала, что им попалась овальная белая жемчужина весом 1,91 карата. Специалисты выдали сертификат о ее подлинности.

Этот случай стал для пары настоящим чудом. Дело в том, что 29-летний Адисак Сидао работает прорабом, 27-летняя Савитри Сангджан - рядовой сотрудницей компании, а стоимость принадлежащей им жемчужины может достигать 500 тысяч бат.

Уральские шахтеры нашли на глубине 260 метров изумруд весом 1,6 килограмма. Его стоимость оценили в 32 миллиона рублей.

Таиланд Деньги
09 сентября 2024, 22:02
Огромный окунь проглотил акулу на глазах у рыбаков
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Капитан рыболовного судна Джон Броссард и его экипаж увидели, как гигантский морской окунь-голиаф проглотил черноносую акулу. Это произошло у побережья Гудленда во Флориде, сообщило Daily Star.

Во время рыбалки команда пыталась вытащить акулу на борт, в какой-то момент в воде появились три большие темные фигуры. Они приблизились к месту ловли, а затем один из огромных окуней голиафа целиком проглотил акулу, порвав рыболовную леску.

Броссарда больше всего удивил тот факт, что непрошеные гости порвали леску, рассчитанную на нагрузку более 22 килограммов. По его словам, рыбаки использовали леску с тестом в 50 фунтов, но этого оказалось недостаточно.

Российская косатка ранее целиком проглотила шесть морских выдр , но седьмая застряла у нее в горле. Ученые обнаружили тело млекопитающего на побережье Командорских островов в Беринговом море.

Флорида Акулы
07 сентября 2024, 05:24
Египетские археологи на раскопках в Эль-Бухейра нашли меч фараона Рамзеса II
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Во время раскопок в провинции Эль-Бухейра египетские археологи нашли меч фараона Рамзеса II. Об этом сообщило министерство туризма и древностей страны.

«Египетская археологическая миссия <…> обнаружила ряд архитектурных блоков из самана от военных казарм и складов оружия и продовольствия эпохи Нового царства во время раскопок в археологическом районе Телль-эль-Абкайн», - заявили в министерстве.

Помимо этого, обнаружили некоторые археологические находки и инструменты воинов. По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Мухаммеда Исмаила Халеда, найденные вещи подтвердили историческую значимость форта Эль-Абкайн, который считали одним из мест размещения древней армии Египта.

«Миссия обнаружила длинный меч из бронзы с картушем фараона Рамзеса II», - отметили в ведомстве.

Кроме того, специалисты смогли откопать орудия лова, амулеты и два блока из известняка. На одном из них были написаны титулы Рамзеса II.

Ранее археологи обнаружили древнеримский военный лагерь в Альпах на востоке Швейцарии. Он находится на высоте 2,2 тысячи метров. Лагерь смогли найти при помощи сканирования поверхности планеты. Около него находилось снаряжение римских солдат, оружие, гвозди для обуви и печать легиона, который участвовал в битве.

Египет Оружие

Новости по теме