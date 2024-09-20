Матвиенко рассказала свой любимый анекдот на женском форуме

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«Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме, и так случилось, что они одновременно вышли за ворота тюрьмы и… Еще два часа проговорили», - рассказала Матвиенко.

Глава Совфеда участвовала в дискуссии «Взгляд на меняющийся мир» в рамках форума.

Выступая на встрече, президент Владимир Путин отметил, что «в российских женщинах раскрывается душа России ». Они обладают красотой, притягательностью, теплотой, милосердием и душевной щедростью.