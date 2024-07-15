Магические подтяжки. Зрители обнаружили ряд киноляпов в фильме «Титаник»

Например, ошибка есть в популярной сцене с Джеком и Розой, когда девушка приходит спасти юношу, прикованного наручниками к трубе из-за телохранителя Каледона Хокли. Герой, которого сыграл молодой Леонардо ди Каприо, был в белой свободной рубашке и брюках с подтяжками. В таком виде его показали, когда тот попросил Розу ударить топором по шкафу. Когда героиня поворачивается к Джеку снова, то подтяжки с брюк таинственно исчезают.

Также поклонники заметили несостыковку с колье главной героини. Во время первого ужина девушка сидела за столом рядом с женихом и матерью. На ее шее висело роскошное ожерелье. В следующей сцене, когда она решила спрыгнуть с лайнера, Роза бежала по палубе уже без украшения.

Ранее зрители обнаружили киноляп в трагикомедии «Служебный роман». Некоторые ошибки в образах героев указали на то, что сцены переснимали несколько раз.