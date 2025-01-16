16 января 2025, 03:26

Любимый ремень спас мужчине пенис после взрыва фейерверка в США

Freepik
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Житель Техаса чуть не лишился пениса после взрыва фейерверка. Мужчине помог сохранить возможность заниматься сексом ремень на шортах, сообщило The Sun.

В 2022 году Эндрю Дисней отмечал День независимости США в кругу друзей. На вечеринку он надел поверх шорт свой любимый ремень с большой пряжкой. Когда гости праздника стали запустить фейерверки, первые салюты красиво взорвались в небе. Однако следующий залп изменил траекторию салюта и упал на пороге дома. Другой ударил Диснея в пах.

Мужчина почувствовал, что нижняя часть его тела горит. Прибывшие врачи вкололи ему обезболивающее. Когда Дисней посмотрел на свой пах, то увидел там темное кровавое месиво и решил, что лишился гениталий.

В больнице у пострадавшего диагностировали ожоги третьей степени. Медики заверили Диснея, что его пенис восстановится. Они объяснили, что этому помог ремень, который принял основной удар на себя.

Со временем Дисней действительно смог сохранить эректильную функцию. По словам американца, после произошедшего они с женой стали только ближе.

Ранее в США военному оторвало кусок пениса во время секса с порнозвездой.

США Мужчины Секс
16 января 2025, 02:37
Женщина разделась и устроила голую фотосессию прямо на улице
Unsplash
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Мексиканские полицейские арестовали обнаженную женщину, устроившую фотосессии на фоне знаменитой скульптуры «Жемчужина» в городе Ла-Пас. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Один из очевидцев снял на видео откровенную сессию. На кадрах видно, как 30-летняя Ольга Ларреа из Мехико встала на основание скульптуры и быстро сняла платье. В это время фотограф готовился сделать снимки.

Скульптура «Жемчужина» является местной достопримечательностью. Она изображает раскрытую раковину моллюска с жемчужиной внутри. Ларреа позировала на фоне арт-объекта, а шокированные прохожие за этим наблюдали.

Местные полицейские арестовали женщину и доставили в прокуратуру. После уплаты штрафа в размере 3365 мексиканских песо (около 17 тысяч рублей) ее отпустили.

Позже нудистка опубликовала фотографии в своих соцсетях, но потом удалила. При этом она раскритиковала власти за то, что они не позволили ей самовыражаться.

«Нагота никого не оскорбляет, она естественна. Давайте прекратим стыдить друг друга, вернем себе свободу», - написала Лорреа.

Комментаторы под ее постом не согласились с этим утверждением, заметив, что ее должны были не оштрафовать, а привлечь к ответственности.

Ранее в Самарской области голый пациент сбежал из больницы и напал на сотрудницу магазина, откусив ей нос, а после возвращения в медучреждение скончался.

Штрафы Мексика Фото Соцсети Женщины Полиция
16 января 2025, 01:30
Злобная капибара искусала девушку в Колумбии
РИА «Новости»
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На девушку в Колумбии напал самый крупный в мире грызун. Капибара искусала ее во время отдыха на озере. От животного пришлось отбиваться палкой, сообщил сайт Need To Know.

Животное из муниципалитета Сьенага в департаменте Магдалена развеяло миф о безобидности капибар. Девушка купалась в озере рядом с берегом. Довольно крупная особь подплыла к ней со спины и начала преследовать.

Девушка попятилась и выставила вперед руку, но животное напало. Разъяренная капибара вцепилась ей в волосы, затем попыталась укусить лицо. Пострадавшей пришлось опуститься под воду, чтобы постараться ослабить хватку грызуна. Увидевший это парень схватил палку и помог ей отбиться.

В Москве помощь потребовалась беременной собаке. Животное застряло под ванной квартире на Клязьминской улице. Хозяйке пришлось вызвать спасателей.

Животные
15 января 2025, 04:05
Как секс спас жизнь. Интернет-пользовали рассказали о странных случаях во время интима
Unsplash
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Неуместное поведение во время интимной близости охладило пыл страстных любовников, а неприятные ощущения спасли от преждевременной смерти. Участники интернет-форума Reddit рассказали о необычных случаях во время секса.

Автор с ником ConfusedZoidberg благодаря интиму узнал о проблемах со здоровьем. Однажды во время орального секса он почувствовал боль в груди и покалывание во всем теле, поэтому обратился в больницу. Врачи диагностировали у него стенокардию и семейную гиперхолестеринемию с ишемической болезнью сердца.

«Если бы я отказался от лечения, ожидаемая продолжительность жизни составила бы примерно 50 лет. Так оральный секс, возможно, в конечном итоге спас мне жизнь», - заявил он.

Представившаяся Miefiewtje женщина рассказала, как после пандемии познакомилась с мужчиной, и у них завязался роман. Все шло хорошо, пока во время близости он не выкрикнул ее полное имя. Это напрочь отбило влечение у участницы форума.

В США женщина рассказала соратникам по дампстер-дайвингу о шокирующей находке на помойке. Она наткнулась на детали секс-куклы и приняла их за расчлененный труп.

Болезни Отношения Медицина Секс
14 января 2025, 23:13
Появился рейтинг стран по размеру женской груди. Россия вошла в топ-10
Freepik
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Норвегия заняла первое место в рейтинге стран, где живут женщины с самой большой грудью. Россия же оказалась на шестой строчке. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В начале 2025 года опубликовали новый рейтинг, в который вошли 108 стран. В нем жительницы США заняли второе место по величине груди в мире.

По данным сайта World Population Review, средний размер чашки бюстгальтера у американок - С. Аналогичный размер у жительниц Исландии, Великобритании и Люксембурга, а вот у жительниц Норвегии - от C до D.

Россиянкам досталось шестое место в рейтинге. Средний размер чашек бюстгальтера у них составляет от В до С.

Самая маленькая грудь - размер чашки АА - у жительниц 23 стран Африки и Юго-Восточной Азии.

По мнению авторов исследования, средний размер бюстгальтеров преобладает в странах, где много женщин с избыточным весом или ожирением. Это связано с тем, что грудь в основном состоит из жировой ткани и желез.

«Размер груди уникален для каждой женщины и зависит от нескольких факторов, включая генетику, питание и диету, вес и массу тела, уровень физической подготовки и возраст», - отметили исследователи.

Прошлой осенью немецкие ученые выяснили, какие пропорции женской фигуры считаются идеальными в современном мире.

США Великобритания Рейтинги Женщины Норвегия Россия

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